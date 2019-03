Kramarić: Zaboravimo Rusiju, ne smijemo živjeti u prošlosti

Poveli smo, a onda smo bili previše pasivni. Jednostavno, nije to u Budimpešti bila ona prava Hrvatska, priznao je Andrej Kramarić.

Poraz na Dunavu jako je zabolio viceprvake svijeta.

- Mi moramo zaboraviti Svjetsko prvenstvo, tu Rusiju trebamo izbaciti iz glave. Osobno, naravno u prenesenom značenju ja sam je izbacio već na početku sezone, što se dobro vidi po mojoj formi i u klubu - kaže Andrej i nastavlja:

- Ne živi se na staroj slavi, toga moramo biti svjesni. Treba naći motiv za ove utakmice u kvalifikacijama. Naravno da je nakon ovog poraza od Mađara upaljen mali alarm za nas.

Dva kola, tri boda, realno očekivalo se puno više od “kockastih” na putu prema Euru.

- Da, realno morali smo u ove dvije utakmice napraviti više. No, činjenica je kako nismo dobro igrali. Nije to bilo pravo izdanje niti protiv Azerbajdžana. Na papiru se ova skupina možda nekima čini smiješna, ali vjerujte mi da to nije tako. Ovi protivnici nisu nimalo bezazleni, pa vidjelo se to u ova dva susreta - rekao nam je Kramarić i dodao:

- Mađarska je doma jako dobra, Wales je silno opasan, a Slovačka je po meni bolja od te dvije reprezentacije. Mi moramo zasukati rukave i biti maksimalno ozbiljni u nastavku kvalifikacija. Plasman na Euro neće doći u pitanje, ali samo pod uvjetom da zaigramo kako možemo i da u nastavku kvalifikacija zaboravimo veličanstveni uspjeh iz Rusije.

Andrej Kramarić je jedan od rijetkih naših igrača koje je u dvije kvalifikacijske utakmice ostavio dobar dojam. Asistencija u Mađarskoj i maestralan gol za tri boda protiv Azera. Zabio je ukupno 21 gol ove sezone, 18 za klub i tri za reprezentaciju. Zabijao je i Španjolcima u Maksimiru i Englezima na Wembleyu u Ligi nacija, dakle njegova forma i partije u reprezentacije su nakon Mundijala jako dobre, odlične.