Kranjčar: Šutalo je napravio korak natrag, Dalić treba ostati koliko želi, kao i vezni trojac...

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Niko Kranjčar (39), danas trener, osvrnuo se na dramatičan remi "vatrenih" i Italije (1-1) u Leipzigu kojim je Hrvatska došla na prag ispadanja s Europskog prvenstva već u skupini. Kranjčar je bio gost poznatog sportskog komentatora Drage Ćosića u podcastu Radija Bravo "Na svom terenu". Govoreći o razlozima poraza, Kranjčar je rekao:

- Josip Šutalo transferom u Ajax nažalost napravio je korak unatrag u karijeri. Po svemu što smo gledali, nije imao sigurnost kao u Dinamu. Nije ni došao u evidentnoj formi na Euro. Isto tako se i Borna Sosa, koji je iz Stuttgarta, iz komforne zone gdje je bio standardan, otišao dokazivati u Ajax. Ja te odluke ne razumijem, ali nije na meni da ih razumijem. Ti dečki koji donose odluke najbolje za njihove karijere i smatraju da je to za njih najbolje. Izborniku je bilo jako teško reći "OK, ovo su moja dva stopera" jer Joško Gvardiol pod navodnicima igra lijevog beka. On u Manchester Cityju igra sve osim lijevog beka, ali na papiru to jest. Marina Pongračića i Martina Erlića u Serie A nisam pratio. Pa ne mogu reći.

Dodao je i koju o odluci izbornika Dalića da vjeruje trojcu Modrić - Kovačić - Brozović.

- Ja o njima subjektivno imam možda i preveliko mišljenje. Meni je drago da je Dalić do zadnje minute njima ostao vjeran. Ali ako oni kažu da su spremni, sumnjam da bih ja kao kao izbornik reagirao. Oni na nivou na kojem jesu imaju rješenja. A što se tiče ostatka vezne linije... Imamo predivne talente koji dolaze, koji se još moraju dokazati. Baturina, Sučić, Majer na momente bljesnu, ali nemaju konstantu. U ovom trenutku bolja rješenja nemaš. Tomo Ivković na HRT-u je predivno rekao da je Dalić razmišljao kao otac i neka je. I neka je pao iz svojih uvjerenja zbog trojice nogometaša koji će zauvijek ostati upisani u povijest hrvatskog nogometa.

Kako kaže, Talijani nas nisu ničim iznenadili.

- Povlačili su se u sredinu pa nam izlazili. Dozvolili su nam posjed i, bez obzira na naš posjed, oni su imali dvije, tri dobre šanse. Bili smo sretni da smo na poluvrijeme otišli bez primljenog gola.

Teško je sad reprezentativcima, pogotovo kapetanu Luki Modriću, koji je i zaplakao.

- Mi koji smo živjeli tu reprezentaciju, koji smo odrasli u njoj, znamo što dečki sada prolaze. Tri medalje u šest godina. Luki je to hoćemo li ispasti u grupi ili u osmini trebalo biti maltene svejedno. A njegove suze ipak sve govore. Tim dečkima je najteže. hHeli su najviše što su mogli, ali nogomet nije takav da ćeš trkom u 90 minuta pobijediti. Tu je bitna tehnika, taktika i sve to kad se spoji.

Je li ovo kraj hrvatske generacije?

- To je početak jedne nove generacije. Otišli su Raketa, Mandžo, Čarli, Vrsaljko, Lovren. Ako gledamo Luku, Broza, Periju... Ide prema kraju, ali njihova je uloga bitna u ovoj reprezentaciji. Doći će netko novi, ali netko mu treba prenijeti znanja i strast igranja za reprezentaciju. Ne moramo se bojati za budućnost. Imamo temelje... Obrana pogotovo, jer ona je uvijek temelj. Uopće se ne moramo pribojavati. Stanišić je u Leverkusenu došao do konstantnog igrača, koji je izgubio samo jednu utakmicu u sezoni. To je ogroman napredak u samo jednoj godini. Ja sam fan Matea Kovačića i ima najmanje još dva velika natjecanja. I da preuzme palicu od Luke. Bitno je da prijelaz bude što bezbolniji - rekao je Niko, koji je jedno vrijeme radio kao pomoćnik Hrvatske U-19 i završava program za Uefinu PRO licenciju.

Hrvatska u subotu igra u Berlinu, na istom stadionu igrali smo 2006. protiv Brazila | Foto: strukisa

Podržao je Dalića i rekao da bi trebao ostati koliko god želi. A jesen koja slijedi treba koristiti za uigravanje za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

- Ja sam jedan od rijetkih koji je protiv Lige nacija i prijateljskih utakmica, jer donose dodatno emotivno opterećenje, koje je bespotrebno. To je predivno, kada osvojiš medalju, ali iscrpljuje. Ima toliko utakmica u sezoni da netko u Uefi mora početi razmišljati o zdravlju nogometaša. Ovaj turnir dodao je da naši mediji nemaju razumijevanja jer mi smo u apsurdnoj situaciji gdje razmišljamo je li izbornik dobar ili ne, a očekujemo medalje. Može se nekom sviđati ili ne, imati mišljenje ovako ili onako, ali čovjek je zadužio Hrvatsku. Želi li ostati x ili y godina... Ako se ide u tom smjeru, bitno je to artikulirati i pripremiti se za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska radi čuda s obzirom na uvjete u kojima rade mladići.

- Hajdukovi juniori igraju finale Lige prvaka, a svi igraju na jednom terenu i na jednom pomoćnom terenu. Ne govorim o stadionu nego o pomoćnim terenima koji djeci omogućuju da treniraju, o uvjetima. Možda proizvodimo talente jer se mučimo u tim uvjetima, ali ja to ne mislim da je tako. Da smo zato to što jesmo. Govorimo o kampu reprezentacije 15, 20 godina, a toga još nema. Nadam se da će to biti, ali iz uspjeha se nije rodilo - rekao je bivši igrač Dinama i Hajduka.

Nizozemski sudac Danny Makkelie produžio je susret čak osam minuta.

- Ne razumijem zašto je tako, zašto uvijek nema opravdanja razloga pa da čovjek kaže "učinio sam to zato i zato" - kaže Niko, koji ne podržava ni ovaj format od 24 reprezentacije na Euru.

- Nisam bio za proširenje, čar su mi davale tih 16 ekipa u starom formatu. Razumijem zašto se proširilo, da svi dobiju šansu da mogu igrati, ali mislim da je u odnosu na zadnja dva izdanja puno kvalitetniji nogomet. Ugodno sam se iznenadio u grupnoj fazi, nadam se da će u nokaut fazi biti još bolje.

arhiva - 2009. Zagreb: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije u hotelu Sheraton | Foto: Marko Lukunic/Vecernji list

Pada puno više golova nego na prijašnjim turnirima, pogotovo izvan šesnaesterca.

- Lopta je brža, ali sve u svemu se igra otvoreniji nogomet. Je li zbog analize protivnika... Ti više pucaš pa možda i zato ima više golova. Lopta je i manja nego prije, to nisam znao.

Favoriti na Euru?

- Italija mi je zanimljiva, i dalje me zadivi, premda je po imenima najlošija Italija koju ja znam. Francuzi, Španjolci i Nijemci su mi i dalje favoriti, ali Englezi više ne. Nisu me uvjerili da bih rekao da mogu osvojiti naslov. Bit će zanimljiva utakmica Švicarske i Italije, u svakom trenutku Švicarci izgledaju kao sinkronizirana momčad - rekao je Kranjčar.