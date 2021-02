U srijedu na Rujevici imamo Jadranski derbi Rijeka - Hajduk, u subotu u Maksimiru derbi za prvaka Dinamo - Osijek. Zahuktava se HNL, a zahuktava se žestoko i u HNS-u. Sve manje iza kulisa.

Lavinu javnih obraćanja pokrenuo je dopredsjednik HNS-a i predsjednik Rijeke Damir Mišković svojom izjavom nakon cirkusa s VAR-om na utakmici Rijeka-Gorica 2-2.

- Došlo je vrijeme da se nešto promijeni u sudačkoj organizaciji. I promijenit će se. Ovo s VAR-om večeras na Rujevici je sramota za Gorana Gabrila. Ne govorim vam kao predsjednik jednog kluba nego kao dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Očistit ćemo sudačku organizaciju na dobrobit hrvatskog nogometa - govorio je Mišković iz Dubaija u kojem je dan poslije dobio dobio počasnu medalju Emiratskog nogometnog saveza od predsjednika, šeika Rashida bin Humaid Al Nuaimija, kao 'najbolji predstavnik HNS-a i glavni inicijator čvrstih relacija između dvije države i dva Saveza'.

U međuvremenu mediji su puni reakcija, komentara i osvrta na riječi čovjeka koji je investirao milijardu kuna u Rijeku i hrvatski nogomet, Rijeku vratio u vrh HNL-a, sagradio kamp i stadion, osvojio naslov, pet Kupova i jedan Superkup, pod kojim su Bijeli četiri puta igrali skupine Europske lige, a svim je klubovima donio i napokon normalni ugovor vezan uz zaradu od TV prava.

Vučemilovićeva amnezija

Od dopredsjednika HNS-a Ante Vučemilovića i u medijskim napisima iz Dalmacije u naredna su 3-4 dana podsjetili kako su Rijeka i Mišković trebali reagirati još krajem svibnja prošle godine kada je sudac Igor Pajač očajno loše sudio polufinale Kupa Rijeka-Osijek na Rujevici, utakmicu koju je Osijek vodio 2-0, na kraju izgubio 2-3, a Rijeka na kraju osvojila Kup.

Nakon tog susreta Osijekov nogometaš Grezda fizički je nasrnuo na napadača Rijeke Čolaka, a Osječani isticali loše Pajačeve odluke da u 56' isključi Kleinheislera, a u 73' dosudio penal ua Rijeku nakon zračnog duela Talysa i Capana. I to: s pravom isticali.

Međutim... Kada Vučemilović, nakon hvalospjeva Miškoviću, izjavi 'Trebalo je biti manga poslije utakmice Rijeka-Osijek pa tada progovoriti o suđenju' i on i svi koji iz recentne memorije izvlače kardinalno loše Pajačeve odluke, iznenada dobivaju amneziju što se prvih pet minuta utakmice tiče.

Jer u četvrtoj se minuti tog polufinala dogodio ovakav start Danijela Lončara na Alexu Gorgonu...

Igor Pajač je tada svojom odlukom iz 4. minute utakmice blago rečeno oštetio Rijeku kada nije svirao očigledan crveni karton nakon istinski pogibeljnog prekršaja Osijekovog igrača na Gorgonu. Osijek je već od 4' trebao igrati sa igračem manje.

Riječani su na kraju pobijedili, a onda u finalu s Lokomotivom i osvojili svoje šesto 'Rabuzinovo sunce' pa tako dostigli Hajduk po broju osvojenih Kupova u Republici Hrvatskoj.

Selektivna sjećanja

I bilo bi lijepo da nas arbitri u srijedu na Rujevici pa onda u subotu u Maksimiru poštede sudačke demonstracije zakulisnih igara u Hrvatskom nogometnom savezu.

Ne zanima nas lomljenje nadjačavanja nogometnih lobija sa zapada i istoka Hrvatske preko leđa bilo kojeg kluba ili momčadi. Dinamo dominira godinama, Osijek je u naletu, Rijeka još traži europsku formu, a Hajduk pravu igru nakon još jedne promjene na klupi...

I jedni i drugi i treći i četvrti dobit će svojih 90 minuta na riječkom i zagrebačkom travnjaku pa nek' pokažu tko u ovom trenutku bolje igra nogomet, a ne tko glasnije zna pričati o sucima ili nametati svoj utjecaj u HNS-u.

A ako se već komentira suđenje (jer to je folklor svake nogometne lige pod kapom nebeskom) onda neka bar to rade do kraja pošteno i ne serviraju nam namjerno kratku pamet i selektivna sjećanja.

I Gabrilo i Pajač su krivi

Dugoročno, više vrijedi bilo kakav rezultat koji će ti pokazati u kakvoj ti je formi momčad od pobjede više izborene u hodnicima HNS-a nego na nogometnom terenu.

Na utakmici Rijeka-Gorica se trebalo daleko manje vremena trošiti na VAR i priznati Yatekeov gol za Bijele, a prošle sezone u polufinalu Kupa Osijek je već nakon četiri minute trebao imati igrača manje. I Gabrilo i Pajač su krivi.

I to su jedine istine. Sviđale se one bilo kome u Rijeci i Zagrebu tj. Osijeku i Splitu ili ne. Kao što je istina da sudačkoj organizaciji sigurno treba provjetravanje na dobrobit hrvatskog nogometa.

Svi smo mi navijači, ali...

Svi mi koji smo na ovaj ili onaj način u sportu ne možemo pobjeći od toga da smo i navijači. To je ljudski. Svatko ima neke boje za koje mu kuca srce. I svakome može u trenutku proključati krv. Ali s vremenskim odmakom svatko pošten mora uočiti istinu i sa njom se pomiriti.

Najveću štetu sami sebi rade oni koji se stave na pijedestal moralne superiornosti. Jer kad sam sebe uvjeriš da si 'bolji od ovih drugih' onda si automatski obukao odijelo vječne žrtve koja je uvijek zakinuta, a nikad u krivu. Zato što je jedina poštena i samim time nepogrešiva. Uvijek u pravu. A to, naravno - ne postoji.

Promjene u sudačkoj organizaciji? Da, apsolutno. Dvorske borbe preko leđa nogometaša i navijača? NE!