Kreće Bundesliga! Na TV-u će je gledati čak milijardu ljudi...

Novac je ipak najvažniji. Uostalom, zbog toga će Nijemci i početi danas. Ugovorne obveze vezane uz TV prava, devet kola planiraju odigrati do kraja lipnja. Da nije tolikog novca, vjerojatno ne bi počeli s nogometom još neko vrijeme, ali smatraju da im korona virus više neće stvarati probleme.

Francuzi su već proglasili prvaka, Talijani, Španjolci i Englezi još ne nastavljaju sezonu i očekuje se da će zbog toga Bundesliga u idućem razdoblju rušiti rekorde gledanosti. Zaželjeli su se gledatelji nogometa putem malih ekrana. Naravno, Bundesliga se nastavlja bez navijača na tribinama. Svi će od subote u 15.30 sati biti pred televizorima i računalima i kanalu Eurosport 2.

- Očekujem da Bundesligu preko TV ekrana gleda milijardu ljudi - rekao je izvršni direktor Bayerna Karl-Heinz Rummenigge. Hrvati igraju, a milijarda ljudi ih gleda, sjajno, nema što. Danas neće zaigrati Ivan Perišić, Bayern u nedjelju gostuje kod Union Berlina, neće igrati niti ozlijeđeni Andrej Kramarić, ali zato nas čeka hrvatski derbi.

Naš reprezentativni branič Tin Jedvaj sa svojim Augsburgom dočekuje Wolfsburg našeg sjajnoga krilnog napadača Josipa Brekala. Jedvaj ide izravno na Brekala, domaćin se bori za ostanak, a gost za Europsku ligu.

Klubovi su prije nastavka prvenstva morali proći sedmodnevnu izolaciju nakon što su se svi igrači testirali na korona virus. Naravno da su za igrače uvedena i stroga pravila na terenu. Ne smiju pljuvati, nema više slavljenja golova u grupi ili dodirivanja ruku suigrača nakon gola. Momčadi neće na travnjak izlaziti istodobno, više neće biti niti dječje pratnje, a ni uobičajenog rukovanja prije utakmice. Momčadi su se naviknule i na grupno fotografiranje prije početka utakmice, a sad nema ni toga.

Svi oni koji će sjediti na klupi morat će nositi maske, a između svake osobe jedno će mjesto morati biti prazno.

Bundesliga prva počinje i primjenu novog, privremenog pravila koje se tiču izmjena. Na ovim će se utakmica moći zamijeniti po pet igrača. Bit će doista neobično to vidjeti, kao i sve ostale novine koje nam je i u nogometu donijela korona. Primjerice, danas bi u Dortmundu utakmicu Borussije i Schalkea gledalo 80.000 ljudi, to je Rurski derbi, ujedno najveći derbi njemačkog nogometa, na terenu i izvan stadiona bit će oko 300 službenika. Nijemci se nadaju kako se nitko od igrača neće zaraziti korona virusom, ako se samo jedan zarazi, to bi odmah moglo značiti opasnost od širenja i donijeti prekid natjecanja.

Heiko Herrlich (48) na prvoj utakmici nastavka sezone u subotu neće biti na klupi jer je - izašao iz hotela kupiti pastu za zube i kremu za lice. Time je prekršio pravila karantene. On je trener našem Tinu Jedvaju u Augsburgu. Nije vodio ni posljednji trening, a bivši napadač Borussije Dortmund spada u rizičnu skupinu jer je 2000. operirao tumor na mozgu. Inače, trenerima će biti dopušteno ukloniti masku nakratko dok daju upute igračima, ali tad će morati metar i pol biti udaljeni od njih.

Neki će klubovi koristiti kartonske navijače kako bi barem malo uz glazbenu podlogu poboljšali atmosferu na stadionu.Četiri su kluba unutar šest bodova devet kola prije kraja Bundeslige. Bayern ima 55, Borussia Dortmund 51, Leipzig 50, a M’gladbach 49. Dakle, čeka nas vrlo zanimljiva borba za vrh. Ivan Perišić i Dani Olmo nadaju se naslovu...

Bundesliga, 26. kolo: