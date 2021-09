Svjetske atletske zvijezde koje nastupaju na 71. Memorijalu Borisa Hanžekovića dobro su raspoložene i spremne za sutrašnje natjecanje od kojeg očekuju dobru zabavu i dobre rezultate.

Hrvatska atletičarka Sandra Perković, dvostruka olimpijska i svjetska prvakinja u bacanju diska, borit će se u utorak na mitingu protiv Valarie Allman, olimpijske pobjednice iz Tokija.

Prije njih, od 19 sati ovaj ponedjeljak na fontanama u Ulici Hrvatske bratske zajednice kreće Memorijal Ivana Ivančića, bacanje kugle na kojem nastupa i Filip Mihaljević.

- U Zürichu nismo dobili punu pozornost, nisu nas prikazivali na televiziji, ni na velikom ekranu, međutim ovdje ćemo mi biti glavni i potrudit ćemo se da napravimo dobar show i zabavimo sebe i publiku - kazao je Mihaljević.

- U dobroj sam formi i stvarno se nadam da ću skinuti dosadašnji loš dojam hrvatskih bacača. Nadam se hicu preko 21 metar, što će zadovoljiti mene, mog trenera, a nadam se i širu publiku. Konkurencija nikad nije bila bolja, nas četvorica smo prvi na rang-listi, a i peti je u Zagrebu, to se jako rijetko viđa - dodao je hrvatski rekorder.

- Veselim se nastupu. Allman i ja? Bilo je uzbudljivo u zadnje vrijeme, a ja se nadam da ću iskoristiti prednost domaćeg terena - rekla je Perković osvrnuvši se na svoju formu.

- Tempirali smo za OI, pokušavam sanirati ozljedu, ne ide lako, a kako sezona ide kraju sve je bolje, jer manje je opterećenje. Nisam u formi kao na Igrama u Tokiju, ali ako se sve poklopi letjet će disk daleko. Konkurencija je ta koja nas čini boljim, nije to samo Allman, već i Kubanke i druge… Puno sam postigla za 12 godina. Tokio nije moje realno stanje, dogodio se peh. Ne, nije me naučio puno, samo me smirio i shvatila sam da je ljudski izgubiti i vratiti se iz poraza. Mnogi se nakon 12 godina uspjeha i toga ne bi vratili, a ja želim završiti sezonu sa smiješkom i pripremiti se za dalje - dodala je Sandra kojoj će, ukoliko pobijedi, to biti deseta pobjeda na zagrebačkom mitingu.

- Dobra brojka, nastupila sam prvi puta 2006. Sjećam se da me 2015. pobijedila Amerikanka, ali išla sam dalje. I sad sam još uvijek tu - zaključila je Sandra.

Najbrži sprinter sezone Amerikanac Trayvon Bromell smatra da rekord mitinga na 100 metara, 9,85 sekundi, nije siguran iako je on na nedavno završenim Olimpijskim igrama u Tokiju ostao bez finala u toj disciplini.

- Danas je teško biti na visokoj razini, današnja atletika u je u tom smislu crno – bijela. Dok je trčao Bolt znalo se da je on taj, da ga slijede američki sprinteri. Danas je to teško reći i to je najveća draž atletike. Ovo je moja prva sezona izvan SAD. Počeo sam 2016. i samo pokušavam biti konzistentan. Teško je bilo držati razinu i sada pokušavam to vratiti nakon Tokija, popraviti tehničke probleme koji su bili prisutni - rekao je Bromell.

- Mislim da će rekord biti na kušnji, jer trčali smo to ove sezone. Ovakvi mitinzi su zabavni, jer nismo fokusirani isključivo na rezultat nego i na izvedbu, a to je dobro kada se želi napraviti nešto više. Staza je dobra, ali sve to nema veze ako ne trčiš dobro - dodao je osvrćući se na rekord mitinga kojeg je postavio Usain Bolt.

Velika konkurencija Bromellu će biti treći sa svjetske rang liste sprintera Ronnie Baker koji misli da je trenutačno, po vremenu, njegov reprezentativni kolega najbrži, ali da ne treba zanemariti i ostale trkače.

- Meni je drago da sam tu i što ćemo trčati i staviti tako točku na sezonu. Svi pokušavamo biti najbrži, ali to nije jednostavno - kaže Baker.

U utrci na 110 m prepone najveća zvijezda je svakako Hansle Parchment, aktualni olimpijski pobjednik, koji je iznio zanimljivu priču iz Tokija.

- Promašio sam bus koji je išao na stadion, slušao sam glazbu, a kad sam primijetio da sam otišao u krivi, jedna gospođa mi je pomogla doći do taksija. Uspio sam nekako stići na polufinale, mislio sam da ću zakasniti - ispričao je Parchment dodajući kako u Zagrebu očekuje dobru utrku.

- U Zürichu nisam bio dobar, a sada se osjećam bolje i ne sumnjam u dobru utrku - nadovezao se.

Amel Tuka, aktualni svjetski doprvak na 800 metara, "stari prijatelj" Zagreba uvijek je rado viđen gost na Hanžeku.

- Radimo svoj posao i drago mi je da sam prvi iz BiH koji je to uspio napraviti. 800 m brzo prođe, nema kalkulacija, nema ostajanja nazad, jednostavno moraš biti maksimalan. 1:44.08 je rekord mitinga, po startnoj listi ne mislim da će biti jurnjave, jer poprilično smo umorni, ali nikad se zna tko može eksplodirati. Da nije Zagreb, vjerojatno bih ranije završio sezonu, no ovdje se uvijek rado vraćam", kazao je Tuka.

Kirani James, bivši svjetski i olimpijski prvak na 400 metara, olimpijski pobjednik iz Londona, srebrni iz Rija i brončani iz Tokija smatra da rekord mitinga u ovoj disciplini nije nedodirljiv.

- Tajna je puno predanosti poslu, treninga. Veselim se svakom finalu jednako. Medalje je teško osvajati, ja samo mogu dati sve od sebe u tom smislu. Prvi puta sam u Hrvatskoj, prvi dojam je da su ljudi prijateljski raspoloženi, a meni to znači puno. Rekord mitinga (44.94) nije nedodirljiv, ali to se ne može garantirati - istaknuo je.

Zaštitni znak današnjeg bacanja diska je Daniel Stahl, aktualni olimpijski i svjetski prvak u bacanju diska, pobjednik Dijamantne lige, a pred sobom ima dva rezultata koja bi mogao promijeniti.

Što se tiče svjetskog rekorda 74,08m, to mu je dugoročni cilj.

- To mi je dugoročni cilj. Uvjeti moraju biti savršeni, vjetar pogotovo i publika koja te nosi. Daleko je taj cilj, ali možda jednog dana".

No od mitinga u Zagrebu. čiji je rekord 68,37 m, očekuje u prvom redu zabavu.

- U Zagrebu je uvijek dobro, a nakon toga još jedan mali miting doma i onda pripreme za Europsko prvenstvo u Münchenu i Svjetsko prvenstvo u Eugeneu dogodine. Moj cilj je dobro se zabaviti. Pokušat ćemo, naravno... Repriza OI u Tokiju, sjajna konkurencija, i nadam se da ću vikati i vrištati za ljude u Zagrebu i u Hrvatskoj - kazao je Stahl.