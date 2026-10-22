Kreće skijaško ludilo: Evo kada su na rasporedu utrke Svjetskog kupa, ima i nekih promjena

Ovog vikenda veleslalomskim utrkama u austrijskom Soeldenu započinje 61. sezona Svjetskog kupa u alpskom skijanju.

Ove se godine obilježava 60. obljetnica Svjetskog kupa u alpskom skijanju, koji je započeo prvom utrkom – slalomom održanim 5. siječnja 1967. u njemačkom Berchtesgadenu, na kojoj je pobijedio Austrijanac Heinrich Messner. Tijekom proteklih šest desetljeća ovo je natjecanje postalo glavni sezonski izazov za najbolje svjetske alpske skijaše, pri čemu je Veliki kristalni globus najprestižnija nagrada za ukupnu pobjedu.

Kalendar za sezonu 2026./27. donosi nekoliko novosti. U siječnju će Flachau ugostiti ženski noćni veleslalom i slalom, dok će Alta Badia u svoj raspored, uz tradicionalni veleslalom, uvrstiti i muški noćni slalom. Ženski se karavan vraća u Cortinu d’Ampezzo i Lenzerheide, a muški Svjetski kup ponovno stiže u švedski Åre, nakon devetogodišnje stanke.

Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Vrhunac sezone bit će Svjetsko prvenstvo u Crans-Montani, koje će se održati od 1. do 14. veljače 2027. godine. Program će ponovno uključivati ​​ekipnu kombinaciju, format koji je uspješno testiran na Svjetskom prvenstvu 2025. u Saalbachu te na ovogodišnjim Olimpijskim igrama.

Branitelji naslova u ukupnom poretku, Amerikanka Mikaela Shiffrin i Švicarac Marco Odermatt, ciljat će na svoj sedmi, odnosno šesti ukupni naslov.

Hrvatsku će predstavljati Zrinka Ljutić i Leona Popović kod skijašica, te Filip Zubčić, Samuel Kolega i Istok Rodeš kod skijaša.

Kranjska Gora: Zrinka Ljutić ispala iz utrke Svjetskog kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

LISTOPAD:

Žene: Sölden, veleslalom (24.)

Muškarci: Sölden, veleslalom (25.)

STUDENI:

Žene: Levi, slalom (14.)

Muškarci: Levi, slalom (15.)

Žene: Gurgl, slalom (21.)

Muškarci: Gurgl, slalom (22.)

Žene: Killington, veleslalom (28.), slalom (29.)

Muškarci: Copper Mountain, superveleslalom (28.), veleslalom (29.)

PROSINAC:

Muškarci: Beaver Creek, spust (3./4.), superveleslalom (5.), veleslalom (6.)

Žene: Tremblant, veleslalom (5./6.)

Žene: Beaver Creek, spust (11./12.), superveleslalom (13.)

Muškarci: Val d'Isère, veleslalom (12.), slalom (13.)

Muškarci: Val Gardena, superveleslalom (18.), spust (19.)

Žene: St. Moritz, superveleslalom (18./19.), veleslalom (20.)

Muškarci: Alta Badia, veleslalom (20.), slalom (21./noćna utrka)

Žene: Courchevel, slalom (22./noćna utrka)

Muškarci: Madonna di Campiglio, slalom (23./noćna utrka)

Žene: Dachstein West/Gosau, veleslalom (28.), slalom (29.)

Muškarci: Bormio, spust (28.), superveleslalom (29.)

SIJEČANJ:

Muškarci: Kranjska Gora, veleslalom (2.), slalom (3.)

Žene: Flachau, veleslalom (4./noćna utrka), slalom (5./noćna utrka)

Žene: Val di Fassa, spust (9.), superveleslalom (10.)

Muškarci: Adelboden, veleslalom (9.), slalom (10.)

Žene: Cortina d'Ampezzo, spust (15./16.), superveleslalom (17.)

Muškarci: Wengen, superveleslalom (15.), spust (16.), slalom (17.)

Žene: Kronplatz, veleslalom (19.)

Muškarci: Kitzbühel, superveleslalom (22.), spust (23.), slalom (24.)

Žene: Jasná, veleslalom (23.), slalom (24.)

Muškarci: Schladming, veleslalom (26. – noćna utrka), slalom (27. – noćna utrka)

Žene: Kranjska Gora, veleslalom (29.), slalom (30.)

Muškarci: Chamonix, slalom (30.)

VELJAČA:

Žene: Lenzerheide, superveleslalom (20./21.)

Muškarci: Garmisch-Partenkirchen, spust (20.), superveleslalom (21.)

Žene: Garmisch-Partenkirchen, spust (27./28.)

Muškarci: Saalbach, spust (27.), superveleslalom (28.)

OŽUJAK:

Žene: Soldeu, veleslalom (6.), slalom (7.)

Muškarci: Kvitfjell (Norveška), spust (6.), superveleslalom (7.)

Muškarci: Åre, veleslalom (13.), slalom (14.)

Žene: Sun Valley, spust (20.), superveleslalom (21.), veleslalom (23.),

slalom (25.)

Muškarci: Sun Valley (SAD), spust (20.), superveleslalom (21.), veleslalom

(24.), slalom (25.)

Svjetsko prvenstvo: Crans-Montana, 1. – 14. veljače 2027