Kreće spektakl na Grobniku: I Hrvati imaju svoju uzdanicu

Sve je spremno za automobilistički spektakl u Hrvatskoj nakon što su čelni ljudi Automotodroma Grobnik u samo par tjedana najavili pa i organizirali utrku NASCAR automobila

<p>Ovog vikenda - NASCAR u Hrvatskoj! Na obnovljenoj, prelijepoj, nadaleko poznatoj grobničkoj stazi grmjet će motori mrcina od preko 400 'konja', bolidi teški tonu i 225 kg, a svejedno jure 245 km/h.</p><p>- Rijeka je savršena lokacija. Hrvatska obala je i u ovo doba godine prekrasna, a grobnička pista jednostavno fascinantna, brza i tehnički zahtjevna. Puni smo entuzijazma što vozačima i timovima dajemo ovaj novi izazov i radujemo se prvom hrvatskom 'NASCAR GP Croatia' - priča <strong>Jerome Galpin</strong>, šef europskog nositelja NASCAR priče, NWES-a (NASCAR Whelen Euro Series).</p><p>- U ovako izazovnoj i nesigurnoj situaciji, moramo biti odgovorni i sigurnosti dati prioritet. Tužno je bilo odgoditi ove godine Češku na stazi Most, ali oduševljeni smo što stižemo u Hrvatsku - rekao je Galpin.</p><p>NASCAR je jedna od najglasovitijih utrka u povijesti automobilističkog sporta. U Americi se vozi od 1948., a Grobnik je jedna od najpoznatijih pista još od 1978. Fantastičan je posao obavljen 2018. kada je riječki automotodrom obnovljen u svih svojih spektakularnih 4.168 metara duljine sa 18 zavoja, 22 boxa i parkom vozača velikim 35 tisuća četvornih metara.</p><p>Najpoznatija utrka NASCAR-a je legendarna američka Daytona, a za vikend će paradirati i Grobnikom. Najveće aktualno ime NASCAR-a je svjetski prvak u Formuli 1 <strong>Jacques Villeneuve</strong> no on će spektakl na Grobniku preskočiti zbog komentatorskih F1-obveza.</p><p>NASCAR je jedan od najpoznatijih, ne "samo" sportskih nego uopće sportskih brandova na planeti. Milijuni ljudi prate ove utrke i priča koja će se odvijati na Grobniku ovog vikenda istinski je velika promocija Lijepoj našoj.</p><p>- Pratili smo pomno situaciju s pandemijom te u ključnome trenutku uspjeli osigurati dolazak spektakularnog NASCAR-a po prvi puta u Hrvatsku. Zahvaljujem Automotodromu Grobnik i <strong>Robertu Žikoviću</strong> na odličnoj suradnji. Jako me raduje jačanje automobilističkih natjecanja u Hrvatskoj - rekao je predsjednik Hrvatskog auto i karting saveza <strong>Davorin Štetner</strong>.</p><p>Otkazivanje utrke na češkoj stazi Most otvorilo je mogućnost održavanja utrke u Hrvatskoj, a čelni ljudi Automotodroma Grobnik objeručke su je prihvatili. Radi se o europskoj inačici NASCAR-a, o tzv. graba-utrci.</p><p>Nažalost, ovom rijetkom automoto događaju u Hrvatskoj falit će navijači, kao i na sportskim stadionima diljem svijeta, ali i bez njih vozači će se boriti na jedno od najprestižnijih automobilističkih natjecanja, a Hrvati će imati i domaću uzdanicu.</p><p>Naime, Dubrovčanin<strong> Niko Pulić</strong> (57) imao je čast juriti grobničkom stazom koju tako dobro poznaje, a vozeći Forda Mustanga upisao ga je kao 37. automobil koji je vozio u svojoj karijeri dugoj četrdesetak godina. </p><p>- Zadovoljan sam. Iz kruga u krug sve sam bolje upoznavao vozilo, prvi trening vozio sam s nešto starijim setom guma, kasnije je to ispravljeno. Ima jako puno haklanja, šljunka na stazi, jer mnogi sijeku stazu, posebno u dijelu od riječkog zavoja prema rupi. Zaključio sam da to meni oduzima značajne sekunde, pa sam odustao od sječe zavoja. Upoznajem automobil, snalazim se u malenom kokpitu, koliko god automobil izgledao velik. Vozač puno odlučuje, znanje i iskustvo je presudno, a i iscrpljujuće. Za mene početnika u NASCAR-u – zadovoljavajuće. U ova dva dana vjerujem u bolja vremena - najavio je utrku hrvatski i europski prvak.</p><p>Na prvim treninzima najviše se stazom Grobnik očito očarao najbrži Talijan Gianmarco Ercoli (1:28.838), trenutačno, poslije četiriju utrka sezone, treći s desetak bodova zaostatka za vodećim Ircem Alonom Dayom, koji je zaostao tek četrdesetak tisućinki sekunde. Obojica nastupaju u vozilima Chevrolet Camaro. Usporedbe radi, rekordno vrijeme »zatvorenih« automobila je 1:22.643 minuta Poljaka Marcina Jedlinskog (Audi R8 LMS GT3). Pulić je imao 14. vrijeme (1:31.257)</p><p>U skupini »amatera« nastupa 17 vozača, a lider prvenstva, trenutno vodeći Talijan <strong>Vittorio Ghirelli</strong> (Ford Mustang) bio je najbrži, ne samo u skupini »2«, već ukupno tijekom dana, s vremenom 1:28.738 minuta. Pola sekunde sporiji su Čeh Martin Doubek i Nijemac Tobias Dauenhauer, obojica u Ford Mustangu.</p><p>Današnji program počinje u 9 sati kada kreću kvalifikacijski treninzi po 30 minuta, a potom prve bodovne utrke. U 11.45 sati na start izlaze Euro Nascar 2 i voze 14 krugova, dok Euro Nascar Pro vozi 17 krugova sa startom u 15.15 sati.</p><p>Prijenos spektakla bit će na Kreator TV, a na svojim će kanalima live sliku iz Hrvatske puštati i EuroNASCAR na društvenim mrežama...</p><p> </p><p> </p>