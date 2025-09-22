Obavijesti

Sport

Komentari 0
POTPISAO NA ČETIRI GODINE

Krenula era nakon Scariola u Španjolskoj, evo tko je izbornik

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Krenula era nakon Scariola u Španjolskoj, evo tko je izbornik
Foto: Andreas Gora/DPA

Chus Mateo preuzima španjolsku košarkašku reprezentaciju od Sergia Scariola nakon 13 godina. Hoće li Mateo donijeti novu eru uspjeha ili će njegova klupska slava ostati u Real Madridu

Donedavni trener košarkaša Real Madrida, 56-godišnji španjolski stručnjak Chus Mateo, novi je izbornik muške reprezentacije Španjolske, objavio je u ponedjeljak putem društvenih mreža Španjolski košarkaški savez.

Mateo je na toj poziciji zamijenio Talijana Sergia Scariola, koji je na klupi španjolske reprezentacije proveo ukupno 13 godina u dva mandata (2009. - 2012. i 2015. do 2025.) i osvojio četiri naslova prvaka Europe (2009., 2011., 2015. i 2022.), naslov svjetskog prvaka (2019.) te olimpijsko srebro (2012.) i broncu (2016.).

Od osvajanja četvrtog naslova prvaka Europe 2022., španjolski košarkaši pod Scariolovim vodstvom nisu ostvarili značajnije rezultate na posljednja tri velika natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu 2023. su bili deveti, na Olimpijskim igrama u Parizu su ostali bez plasmana u četvrtfinale, a na nedavnom Europskom prvenstvu se nisu plasirali ni u osminu finala.

Novi izbornik je sa Španjolskim košarkaškim savezom potpisao četverogodišnji ugovor.

Mateo iza sebe ima uspješnu klupsku karijeru, ponajviše vezanu za Real Madrid u kojem je ukupno proveo 11 godina kao pomoćni trener u prvoj momčadi, a od 2022. do 2025. preuzeo ulogu glavnog trenera. Pod njegovim vodstvom, Real Madrid je 2023. osvojio naslov prvaka Eurolige, dva naslova prvaka Španjolske (2024. i 2025.) te jedan Kup kralja (2024.), a 2024. je dobio priznanje kao najbolji trener Eurolige za sezonu u kojoj je njegova momčad osnovni dio sezone završila na prvom mjestu, a poražena je u dvoboju za naslov od atenskog Panathinaikosa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dinamu će u Europskoj ligi biti dodijeljena tri boda bez borbe? Sve je na Uefi, a evo i zašto...
USKORO PADA ODLUKA

Dinamu će u Europskoj ligi biti dodijeljena tri boda bez borbe? Sve je na Uefi, a evo i zašto...

Zbog napada Izraela na Dohu, Katarski nogometni savez lobira kako bi se izraelska reprezentacija i klubovi izbacili iz svih europskih natjecanja
Srpska vaterpolska legenda: Obitelj mi se borila protiv Hrvatske, a ja sam igrao za nju
OTKRIO DETALJE

Srpska vaterpolska legenda: Obitelj mi se borila protiv Hrvatske, a ja sam igrao za nju

Sa srpskom vaterpolskom reprezentacijom Vladimir Vujasinović osvojio je svjetsko zlato, tri europska zlata i olimpijsko srebro
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025