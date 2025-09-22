Krenula era nakon Scariola u Španjolskoj, evo tko je izbornik

Donedavni trener košarkaša Real Madrida, 56-godišnji španjolski stručnjak Chus Mateo, novi je izbornik muške reprezentacije Španjolske, objavio je u ponedjeljak putem društvenih mreža Španjolski košarkaški savez.

Mateo je na toj poziciji zamijenio Talijana Sergia Scariola, koji je na klupi španjolske reprezentacije proveo ukupno 13 godina u dva mandata (2009. - 2012. i 2015. do 2025.) i osvojio četiri naslova prvaka Europe (2009., 2011., 2015. i 2022.), naslov svjetskog prvaka (2019.) te olimpijsko srebro (2012.) i broncu (2016.).

Od osvajanja četvrtog naslova prvaka Europe 2022., španjolski košarkaši pod Scariolovim vodstvom nisu ostvarili značajnije rezultate na posljednja tri velika natjecanja. Na Svjetskom prvenstvu 2023. su bili deveti, na Olimpijskim igrama u Parizu su ostali bez plasmana u četvrtfinale, a na nedavnom Europskom prvenstvu se nisu plasirali ni u osminu finala.

Novi izbornik je sa Španjolskim košarkaškim savezom potpisao četverogodišnji ugovor.

Mateo iza sebe ima uspješnu klupsku karijeru, ponajviše vezanu za Real Madrid u kojem je ukupno proveo 11 godina kao pomoćni trener u prvoj momčadi, a od 2022. do 2025. preuzeo ulogu glavnog trenera. Pod njegovim vodstvom, Real Madrid je 2023. osvojio naslov prvaka Eurolige, dva naslova prvaka Španjolske (2024. i 2025.) te jedan Kup kralja (2024.), a 2024. je dobio priznanje kao najbolji trener Eurolige za sezonu u kojoj je njegova momčad osnovni dio sezone završila na prvom mjestu, a poražena je u dvoboju za naslov od atenskog Panathinaikosa.