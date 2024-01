Krenula paljba po Perkovcu! 'Nemamo igru, akcije, nije pozvao sve najbolje igrače...'

Utakmica još nije bila gotova, ali bod(ovi) su klizili iz naših ruku u trenucima kad je naš ponajbolji igrač Luka Cindrić dvaput izgubio loptu u dva napada za redom i Francuzi su napravili nedostižnu razliku. A Nikša Kaleb (50) sa sukomentatorskog mjesta je na RTL-u ispalio:

- Mi uopće nemamo igru, akcije za situacije s igračem manje ili 6 na 6.

A nakon utakmice proslavljeni as je naglasio:

- Što nam vrijedi da smo igrali dobro, gdje su nam bodovi? Najavljivali smo oštru obranu i da ćemo biti bolji, a izvlačio nas je Kuzmanović. Nismo igrali tako oštro, u napadu nismo bili uigrani, gubili smo lopte šest na pet, gubili smo lopte na prazan gol i nismo znali što odigrati. Mogli smo puno bolje, imali smo Francusku na pladnju bez obzira na pomoć sudaca. Bolji smo nego što smo prikazali, nismo izvukli ono nešto za pobjedu.

Danska prvi favorit, Francuska drugi, Hrvatska peti

Hrvatska je izgubila od Francuske 34-32. Francuska je na Euru pobijedila i domaćina Njemačku, s tri gola razlike, Francuska je drugi favorit za zlato (koeficijent 4), nakon Danske (1,85), dok je Hrvatska peti favorit i tečaj je čak 31. I Francuska je od zadnjih sedam okršaja pet puta pobijedila Hrvatsku.

Ovaj put bila je to utakmica starih rivala s najviše golova i prvi smo put vidjeli drugačiju, modernu Hrvatsku. Što je priznao i Nikola Karabatić kazavši:

- Znali smo da protiv Hrvatske nikad nije lako. Momčad je poletna, borbena, nešto drugačija i sasvim sigurno ima veliku perspektivu.

Nakon plus deset protiv Španjolske navijači (i igrači?) počeli su vjerovati u medalju, Hrvatsku je opet uhvatila rukometna groznica. Nakon Austrije ona je splasnula, a nakon Francuske...

Kuzmanović je branio čudesno

S Francuzima smo se natjeravali, igrali brzo i ponovno pokazali da želimo igrati moderan rukomet. To je zaista za pohvalu jer nam je takva igra kronično nedostajala posljednjih godina. Kada igrate tako onda dolazi do većeg rizika od tehničkih pogrešaka. Hrvatska ih je protiv Francuske napravila pet. Igra na postavljenu obranu, pogotovo onu s igračem više, bila je loša i tu smo izgubili utakmicu.

Obrambeno smo odigrali dosta pasivno. Nismo se prilagođavali Francuzima i nismo probali s 5-1 obranom. Da bi se ta obrana razbila, najčešće se jedan od vanjskih igrača spušta na pivota. Francuzi su protiv nas u igri držali dva ljevaka: Porta i Mema. Obojica vole igrati s loptom i gotovo nikada ne prelaze na drugog pivota.

Jasno, nije bilo Duvnjaka koji je najbolji obrambeni na svijetu na poziciji prednjeg u 5-1, ali tu poziciju mogli su odigrati Jelinić ili Srna. Francuzi su na kraju prolazili kako su htjeli, a velika, čudesna večer Dominika Kuzmanovića spasila nas je od težeg poraza.

Kritičari, redom rukometni stručnjaci, odapeli su strelice prema izborniku Goranu Perkovcu. Neki su se suzdržali i odbili javno komentirati, a Patrik Ćavar je za SportKlub rekao:

Kljaić: Perkovac je trebao zvati Ivankovića

- Onakvo isključenje poput Načinovićeva (zbog prenaglašenog pada, nap. a.) nikad nisam vidio. Cindrić je iskusan i ne smiju mu se događati pogreške kao one dvije izgubljene lopte. Što nam vrijedi dobra igra kad imamo samo jedan bod. Francuska me nije impresionirala, ali je za korak bila bolja. Previše izgubljenih lopti, soliranja, treba kolektivno igrati. Cindrić mora bolje, posebno u ovakvim, važnim utakmicama, a Lučin mora biti dirigent nakon onoga kako je odigrao proti Španjolske, a on je umjesto toga otišao u prosjek.

Petar Metličić je rekao:

- Perkovac inzistira na brzoj igri, ali tada i puno griješimo. Svaki put kad je bilo ključno, naši su igrači pogriješili.

Nenad Kljaić na Facebooku je istresao gorčinu i zamjerio Perkovcu da je "najveći problem igra 6 na 5, što je stvar taktike i trenera, a ne kvalitete igrača, i to nas je koštalo pobjede". Zatim da ne ukazuje pivotima kako se trebaju postavljati, da Hrvatska ima igrački kadar za medalje, ali nisu pozvani svi najbolji igrači, da izbornik nije trebao mijenjati Šoštarića, da je Ante Ivanković morao biti na Euru te da Cindrić ne može doći do izražaja i pokazati svoj puni potencijal jer se pogrešno postavljaju napadi. Uz zaključak kako se kod nas, kao i u Srbiji, Crnoj Gori i BiH, godinama "prodaju alibi priče kako treba vremena, kako se stvara reprezentacija..."

Silvio Ivandija je, pak, naglasio:

- Energija odlična, obrana odlična, polukontra i brzina, ali jako slaba organizacija igrača više i puno previše tehničkih pogrešaka...

Pred Perkovcem i njegovim momcima još su tri utakmice da demantiraju kritičare...