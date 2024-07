Krišto proslavila broncu, a onda šok! Uhvatila Kosovarku ispod pojasa pa joj 'oduzeli' pobjedu

Nakon pet minuta meča nije bilo pobjednice, a u borbi za zlatni bod izgledalo je da je Karolina Krišto (22) uspjela zaslužiti brončanu medalju, ali pregled snimke pokazao je drugačije. VAR analizom ostala je bez medalje.

Srušila je hrvatska predstavnica Lauru Fazliu (23) i učinilo se da je wazarijem došla do slavlja, na tatamiju je već proslavila pobjedu, ali na snimci se vidjelo kako je uhvatila kosovsku judašicu za nogavicu, odnosno ispod pojasa što nije dopušteno.

Pariz: Katarina Krišto plasirala se u ?etvrtfinale natjecanja u judu | Foto: BELGA/PIXSELL

Za to je dobila treću opomenu i tako izgubila u borbi za broncu. Obje su natjecateljice u borbu za zlatni bod ušle s dvije opomene, a ona treća za njih znači i poraz. Upravo to se dogodilo hrvatskoj predstavnici koja je imala emotivni 'vlak smrti', a na kraju je ipak morala priznati da je pogriješila te je Kosovarka s(p)retno došla do pobjede.