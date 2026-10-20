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ŽESTOKE KAZNE

Kritizirali suce nakon ispadanja od Argentine. Sada izborniku i napadaču Egipta stigle kazne

Piše HINA,
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Kritizirali suce nakon ispadanja od Argentine. Sada izborniku i napadaču Egipta stigle kazne
Foto: Mohamed Abd El Ghany
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Šef sudaca u FIFA-i Pierluigi Collina branio je suđenje u toj utakmici, a za njihove izjave kazao je kako bi mogle uzrokovati prijetnje sucima i njihovim obiteljima

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Međunarodni nogometni savez (Fifa) kaznio je egipatskog izbornika Hossama Hassana s tri utakmice zabrane vođenja momčadi, a napadača Mostafu Zica s pet utakmica zabrane nastupa zbog kritiziranja suđenja nakon 2-3 poraza od Argentine u osmini finala ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.

Hassan je nakon utakmice optužio sudačke pogreške za ispadanje svoje zemlje, dok je Zico u izjavi nakon utakmice uvrijedio suca. Zicu je tijekom utakmice poništen pogodak zbog prekršaja u začetku akcije, a Egipat je tražio i kazneni udarac u završnici dok je rezultat još bio 2-2.

Šef sudaca u FIFA-i Pierluigi Collina branio je suđenje u toj utakmici, a za Hassanove i Zicove izjave kazao je kako bi mogle uzrokovati prijetnje sucima i njihovim obiteljima.

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