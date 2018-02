Krive medalje za Amerikance: Nema veze, glavno da je zlato

Američka muška curling reprezentacija osvojila je svoje prvo olimpijsko zlato u povijesti. U finalu je pobijedila Švedsku 10-7 i priredila po mnogima veliko iznenađenje nakon što je početkom natjecanja bila jako blizu da izleti s Igara s obzirom da su izgubili četiri od svojih šest prvih sudara. No finale su Amerikanci odigrali fantastično i svojoj domovini donijeli povijesnu medalju.

Ipak, malo je nedostajalo da kući ne donesu medalju koju nisu zaradili. Naime, na ceremoniji im je organizator oko vrata stavio krive medalje, umjesto zlata predviđenih za pobjednike u muškoj konkurenciji, Amerikanci su dobili zlatne medalje predviđene za - svoje kolegice. Zapravo, svi osim jednog.

The US men's curling team just realized the gold medals they were awarded moments ago say "women's curling gold medal" on them. Their coaches are working on it ... #pyeongchang2018 pic.twitter.com/PERIMuXN98