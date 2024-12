Kriza trese City! Joško i Kovačić izgubili kod Aston Ville, aktualni prvaci pali na šesto mjesto u ligi

Nije dobro. Najblaži je to opis za ono što se događa izabranicima Pepa Guardiole od kojih je u zadnjih sedam kola Premiershipa gori samo posljednji Southampton. 'Građani' su s 2-1 (1-0) izgubili na gostovanju kod Aston Ville, a kriza nastavlja tresti momčad Joška Gvardiola (22) i Matea Kovačića (30).

Foto: Lee Smith

Obojica 'vatrenih' krenula su od prve minute, a dok je Joško bio na terenu cijelu utakmicu i dobio žuti karton u 84. minuti, u istoj je minuti teren napustio Kovačić umjesto kojeg je ušao Jeremy Doku. Od prve minute nije bilo upitno koja je momčad bolja, dominirala je momčad iz Birminghama, a gosti su na golu imali raspoloženog Ortegu Morena koji je već u prve tri minute imao tri vrhunske obrane.

No, ništa nije mogao u 16. minuti kad je povratnu loptu Morgana Rogersa mirno u mrežu spremio Jhon Duran. I u nastavku puleni Pepa Guardiole nisu izgledali ništa bolje, a drugi su gol primili u 65. minuti kad je odlično raspoloženi Rogers mirno zabio iz igre. Gosti su pokušavali, ali nisu uspjeli ništa ozbiljnije sve do treće minute sudačke nadoknade kad je Foden zabio za smanjenje rezultata, ali to je bila samo utješna nagrada.

Foto: Lee Smith

Preskočili su domaći na tablici 'građane' te je Villa sad peta, dok su aktualni prvaci u trenutku pisanja teksta tek šestoplasirana momčad Premiershipa.