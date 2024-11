Krizni sastanak u Romi! Jurić čeka razgovor s vlasnicima

Roma u četvrtak igra protiv Union Saint-Gilloisea u četvrtom kolu Europske lige, a ta bi utakmica mogla biti posljednja koju će hrvatski trener Ivan Jurić (49) voditi, barem ako je vjerovati talijanskim medijima i insajderima. Situacija za Jurića vrlo brzo krenula je nizbrdo nakon što je 18. rujna preuzeo klupu od Danielea De Rossija (41).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:45 Trening Ivana Jurića u Romi | Video: AS Roma

U deset odigranih utakmica Jurić je upisao četiri poraza, četiri pobjede i dva remija. Zvona za uzbunu već su neko vrijeme upaljena, a sada su stvari postale vrlo ozbiljne. Prema izvješćima Sky Sporta Italia, vlasnici kluba Dan i Ryan Friedkin doputovat će u Rim kako bi se sastali s Jurićem i sportskim direktorom nakon utakmice u Belgiji.

Trenutno je klub pet bodova udaljen od posljednjeg mjesta, što znači da su bliže zoni ispadanja nego poziciji koja vodi u Konferencijsku ligu.

Već se naveliko piše o mogućim Jurićevim nasljednicima, a među kandidatima se spominju velika trenerska imena poput Roberta Mancinija (59), Claudija Ranierija (73) i Massimiliana Allegrija (57). Roma je navodno razmišljala i o Thomasu Tuchelu (51), no u međuvremenu je on preuzeo klupu engleske reprezentacije. Novi kandidati su Edin Terzić (42), bivši pomoćnik Slaven Bilića, koji je prošle godine doveo Borussiju Dortmund do finala Lige prvaka, i Frank Lampard (46), legendarni veznjak koji je u trenerskoj karijeri vodio Derby County, Chelsea i Everton.