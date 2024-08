Kroos: Luka Modrić je prihvatio manju ulogu. Ja ne bih nikad...

Nogometni svijet pamtit će pamtit će partnerstvo Luke Modrića (38) i Tonija Kroosa (34) u veznom redu Real Madrida kao jedno od najboljih svih vremena. To potvrđuju i brojni trofeji koje su zajedno osvojili, uključujući i prošlosezonsko izdanje Lige prvaka nakon pobjede u finalu nad Borussijom Dortmund.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:43 Modrić produžio ugovor s Real Madridom na još jednu godinu! | Video: 24sata Video

Upravo je to bila posljednja utakmica u kojoj je Kroos nosio dres "kraljevskog kluba". Nakon toga posvetio se reprezentativnim dužnostima, ispao s Njemačkom u četvrtfinalu Eura od Španjolske, a zatim je "objesio kopačke o klin".

Kroos se sada može posvetiti uživanju. Dugo je isticao kako se želi umiroviti dok je još uvijek na vrhu, a to je i učinio. A njegov dugogodišnji partner, Modrić, još će iduću sezonu provesti u Real Madridu.

- Mislim da želi izvući maksimum do kraja - komentirao je Kroos u razgovoru s njemačkim novinarom Filipom Knoppom.

Liverpool v Real Madrid - UEFA Champions League - Final - Stade de France | Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

- To nikad nije bila moja ideja, ali lijepo je ako ima priliku igrati još godinu dana. Prihvatio je svoju ulogu u kojoj manje igra, ali ja to nikad ne bih napravio. On to vidi drugačije, može igrati na dobroj razini i ostati u Realu. Ne postoji samo jedan pravi put - ističe Nijemac, koji se osvrnuo i na Lionela Messija (37) i Cristiana Ronalda (39), koji se približavaju petom desetljeću života.

- Oni su ovisni o uspjehu kroz cijelu svoju karijeru, tu nema kraja, i odlučili su da se ne žele povući na vrhuncu, kao 95 posto igrača, već žele uživati u nogometu još malo, a to je dobar put. Ako su tako zadovoljni, onda je to dobro, ali isto tako je jasno da za Cristiana Ronalda više ništa nije bilo isto, kao što je bilo u Realu - zaključio je.