Kroos opisao party iz snova: Cristiano plaća cijelu večer, a Luka Modrić zatvara klub

U nogometu često kažemo, pokaži mi svoj vezni red i ja ću ti reći kakvu momčad imaš. A Real Madrid ispisao je povijest upravo zbog čudesnog veznog reda. Nevjerojatni trio koji je dominirao sredinom terena, osvojio pet Liga prvaka, brojne trofeje.

Casemiro je ovog ljeta otišao iz Real Madrida i nakon osam godina rastavio čudesni trojac, ostavio je Luku Modrića i Tonija Kroosa same. Obojica su u poznim godinama, pitanje je do kada će još prosipati magiju, no dok god je tako, na nama je da uživamo.

Njemački nogometaš dao je najveći i najduži intervju u karijeri. Odradio ih je mnogo, ali ovaj je bio drugačiji od drugih. Uz brojne novinare, pitanjima su ga rešetale i poznate osobe poput Rogera Federera i Robbieja Williamsa, a u moru neobičnih pitanja, najzanimljivije je postavio novinar Sky Sportsa Wolf Wuss.

- Kroos, Benzema, Cristiano Ronaldo, Modrić i Sergio Ramos odlaze na tulum. Tko bira mjesto, kakva glazba će svirati, tko će platiti izlazak, tko prvi odlazi kući, a tko zatvara birtiju - pitao je Fuss i zatekao Kroosa koji je na trenutak zastao i zamislio se pa odgovorio u šaljivom tonu.

- Benzema bira glazbu, ali to ne znači da je volim, ha-ha. Plaća onaj tko ima najviše novca, naravno, a to je Cristiano. Pretpostavljam da bih ja bio taj koji bi prvi otišao doma jer nisam tip od izlazaka, ja bih njih najradije sve pozvao kući. Tko je još ostao? Ramos i Modrić. OK, Sergio bi odabrao mjesto izlaska, a Modrić ga zatvara

