Kroos poludio: Ovo je grozno, pa mi smo Fifine i Uefine lutke!

Osim što je poludio na ideju osnivanja Superlige, Realov je veznjak kritizirao i kolege poput Aubameyanga i Griezmanna: To što rade je bedasto, baš besmislica...

<p><strong>Toni Kroos</strong> optužio je Fifu i Uefu da uopće ne misli na igrače stalnim stvaranjem novih natjecanja.</p><p>Kroos ovaj tjedan igra za Njemačku u Ligi nacija, natjecanju koje je Uefa osnovala prije dvije godine kako bi zamijenilo prijateljske utakmice. Fifa je povećala svjetsko prvenstvo, što znači više sudionika, ali i više utakmica na SP-u, a sad se govori o Europskoj Superligi.</p><p>E, tu je Realovoj zvijezdi prekipjelo! Posve je protiv ideje da se gomila još natjecanja i utakmica u ionako natrpan raspored.</p><p>- Oni samo izmišljaju nova natjecanja, a mi kao da smo Fifine i Uefine lutke! Ta su natjecanja stvorena da isišu sve iz igrača fizički i da isišu što više novca - rekao je Kroos u podcastu i dodao:</p><p>- Kad nešto dobro funkcionira, nije loše ostaviti to kako jest.</p><p>Ne dopadaju mu se ni kolege koje slave golove ludim koreografijama. Recimo, <strong>Pierre-Emerick Aubameyang</strong> sa maskom Spidermana ili Antoine Griezmann s plesom iz igrice Fortnite.</p><p>- To mi je bedasto. I još gore ako imaju, recimo, nešto skriveno u čarapama pa izvuku. Aubameyang je jednom u proslavi uzeo masku, to je previše. I nije baš ni neki uzor. Baš besmislica - smatra Kroos.</p><p>Poput Modrića, i on sanja o završetku karijere u Realu.</p><p>- Imao sam ponuda, ali nikad nisam ni razgovarao s drugim klubovima jer cilj mi je završiti karijeru u Realu.</p><p>Istog je stava i <strong>Manuel Neuer</strong>:</p><p>- Nikad nije bilo ovakve sezone i nadam se da to više nikad nećemo iskusiti. Zbog učestalih utakmica ni treninzi više nisu isti, neke stvari više nije moguće raditi na treningu. Nakon utakmice morate se regenerirati, malo radimo na taktici i potom završni trening uoči nove utakmice - kazao je Neuer za njemačke medije.</p><p>Bayern je prošlu sezonu završio 23. kolovoza, a novu počeo već 18. rujna. U manje od dva mjeseca Bayernovi su igrači odigrali 12 utakmica, plus reprezentativne obaveze. A zimska stanka u Bundesligi, koja je trajala mjesec dana, sada je skraćena na dva tjedna, od 20. prosinca do 2. siječnja.</p><p>I njemački izbornik <strong>Joachim Löw</strong> je kritizirao zgusnuti raspored:</p><p>- Raspored je pretrpan i to je preveliko opterećenje za nogometaše. Ako želimo da nam u proljeće sljedeće godine igrači dođu zdravi na reprezentativne pripreme uoči Eura, svi ćemo morati dati svoj doprinos, i ljudi koji su odgovorni za raspored utakmica, ali i treneri, koji će morati pažljivo dozirati minutažu.</p><p>Njemačku ovaj tjedan očekuje prijateljska utakmica sa Češkom i okršaji Lige nacija protiv Ukrajine i Španjolske.</p>