Krova gospodin: Evo što je Filip Krovinović rekao svim igračima Šibenika nakon kraja utakmice

Finale Lige prvaka 2001. između Valencije i Bayerna ostat će upamćeno po sjajnoj gesti Olivera Kahna. Golmanu Valencije Santiagu Canizaresu uoči finala umrla je majka, no Španjolac je odlučio braniti.

Utakmica je otišla na penale, a tu se bolji snašli Nijemci. Nakon posljednjeg udarca svi su krenuli slaviti, pjevati, no Oliver Kahn u tom je trenutku otišao do Canizaresa, koji je kleknuo i plakao. Iako je bio prvak Europe, Kahnu nije bilo do slavlja. Ispao je pravi sportaš, njegov potez obišao je svijet i na kraju je nagrađen nagradom za Fair-play.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Livajin potez s Rujevice sigurno neće dobiti Fair-play, štoviše, dokazuje da je Livaja daleko do pravog sportaša. I dok je "zavijao" u megafon vrijeđajući Šibenčane i pozivajući na mržnju i nasilje, Filip Krovinović, kažu nam Šibenčani, sve je ugodno iznenadio.

Krova nije vrijeđao, svakom igraču Šibenika stisnuo je ruku i čestitao na borbenosti u finalu.

- Svaka čast i želim vam da se što prije vratite u najviši rang - rekao je Krova svakom članu šibenske ekspedicije.

I to je potez koji treba pamtiti s Rujevice. Vjerojatno neće obići svijet, gotovo sigurno neće dobiti ni fair-play, no Krova je pokazao da je pravi sportaš.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Baš nam je bilo drago, htjeli bismo mu se i ovim putem zahvaliti. Ispao je pravi gospodin, dok su neki ispali... Ma bolje da ne pričamo, znaju i sami - kažu Šibenčani.

Potez Filipa Krovinovića zaslužuje svaku pohvalu, stoga, Filipe, naš naklon.