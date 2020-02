Fantastičan gol Krovinovića! Slaven Bilić usamljen na vrhu

U posljednjem susretu 31. kola engleskog Championshipa, West Bromwich Albion, kojeg vodi hrvatski stručnjak Slaven Bilić, je na gostovanju pobijedio Millwall s 2-0, a prvi pogodak na utakmici postigao je hrvatski nogometaš Filip Krovinović.

Bila je to druga uzastopna pobjeda Bilićeve momčadi koja je povećala prednost na ljestvici na četiri boda više od Leeds Uniteda koji je u subotu poražen na gostovanju kod Nottingham Foresta sa 0-2.

WBA je na stadionu The Den stigao do vodstva u 42. minuti golom Filipa Krovinovića koji je lijepo opalio s ruba kaznenog prostora. Bio je to njegov drugi gol ove sezone nakon što je zabio i Barnsleyu koncem prosinca.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješene su u 84. minuti kada je Dara O'Shea zabio glavom nakon ubačaja iz kornera.

Bilićeva momčad sada vodi na ljestvici sa 59 bodova, četiri više od drugoplasiranog Leeds Uniteda i Fulhama na trećem mjestu, a zatim slijede Nottingham Forest (54), Brentford (53) i Preston (50)