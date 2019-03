Krvava strana brojnih medalja: Sinkovići objavili 'žuljavu' sliku

Martin i Valent Sinković su najtrofejnija braća na svijetu. Njih dvojica toliko su nas puta uveseljavali svojim medaljama, dovodili nas do suza radosnica nakon nevjerojatnog finiša i zlata na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. godine.

Kada oni veslaju, to toliko lagano izgleda da svatko od nas pomisli da i on može veslati. Svaki njihov zaveslaj po opaskom trenera Nikole Bralića doveden je do savršenstva, svaki zamah je u sekundu jednak. No, da bi to sve postigli, kao i u svakome sportu, potrebno je jako puno rada, odricanja i vježbanja.

Braća Sinković trenutačno se pripremaju na Jarunu za novu sezonu gdje će u kolovozu na Svjetskom prvenstvu juriti po čak šestu zlatnu medalju. Svi ti silni sati rada dovode naravno i do fizičkih posljedica, a to su braća i pokazala na svome Twitter profilu. Objavili su sliku na kojoj se nalazi dlan pun žuljeva jednog od njih dvojice.

- Bez muke, nema nauke - piše u objavi.

Put do samog vrha svijeta je prožet krvlju, znojem i suzama, a to su njih dvojica itekako morala proći kako bi došli do onoga što danas jesu. No njihova karizma je zaista nevjerojatna. U dvojcu na pariće su bili apsolutni vladari, osvojili su sve, no to njima nije bilo dovoljno, željeli su još jače i još teže.

Nedugo nakon Olimpijskih igara 2016. su se prebacili na dvojac bez kormilara. Trebalo je neko vrijeme da se uštimaju, da se upoznaju sa čamcem i s disciplinom, a onda je krenuo šou. Prvo su početkom kolovoza 2018. osvojili zlato na Euru, da bi mjesec dana poslije pobrali i svoje peto svjetsko zlato ukupno.