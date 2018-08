'Krvnici' naših klubova sredili svoje prepreke u doigravanju!

Ako ništa drugo, Rijeka će izgleda moći reći da su ispali u kvalifikacijama za Europsku liguod kluba koji je ušao u skupine. U redu, još je 90 minuta uzvrata pred nama, ali Sarpsborgje u prvom dvoboju 4. pretkola bio kod kuće bolji od izraelskog Makabija iz Tel Aviva rezultatom 3:1.

Bio je to susret kojega su obilježile - najstrože kazne. Od četiri pogotka na utakmici, tri su pala s "kreča". Ili je sudac Bezborodov bio prestrog ili obrane nisu bile dovoljno koncentrirane. A već u prvih 13 minuta - dva penala i tri gola!

Poveli su domaćini preko Heinza u 2. minuti, već u 7. je Nielsen povećao prednost na 2:0 s bijele točke da bi u 13. Kjartansson smanjio na 2:1. Također s 11 metara. Konačnih 3:1 postavio je Mortensen u 56. minuti. Naravno, iz kaznenog udarca...

Rapid je u Beču svladao Steauu, koja je izbacila Hajduk u prošlom pretkolu, rezultatom 3:1. Bivši osječki stoper Mateo Barać je odigrao cijeli susret za domaćine, Jakoliš nije ulazio u igru za Rumunje.

Astana koju je Dinamo izbacio u 3. pretkolu Lige prvaka poražena je na gostovanju kod APOEL-a na Cipru. Poraz je minimalan - 0:1 pa nada pred uzvrat svakako postoji. U redovima Astane svih 90 minuta odradio je Marin Tomasov.

Sevilla je možda teže od očekivanog slavila kod Sigme u Olomoucu. Žilavi Česi pokazali su se kao tvrd orah pa je višestruki osvajač Europske lige do pobjede došao tek u 84. minuti pogotkom Sarabije za 1:0.

Jedan drugi velikan, Celtic, nije bio uspješan kao Sevilla. Na gostovanju kod Suduve odigrali su Škoti 1:1, ali i s tim rezultatom, naravno, mogu biti jako zadovoljni.

Iznenađenje nije dopustio Zenit koji je 3:1 dobio norveški Molde, a Malmö je imao 2:0 nakon 25 minuta da bi se na kraju morao zadovoljiti remijem 2:2.

