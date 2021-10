Damir Krznar preživio je gostovanje Dinama kod BSK-a u Bijelom Brdu iako je i tu bio na velikim mukama. Drugoligaš je nakon dvije pogreške Danijela Zagorca, lošeg istrčavanja nakon kornera pa loše ispucane lopte 20 metara od gola, zabio dva gola u razmaku od nekoliko minuta, a "modri" su ipak iščupali pobjedu 3-2 za prolazak u četvrtfinale SuperSport Hrvatskoga nogometnog kupa.

- Prolaz dalje u Kupu, to je ono po što smo došli, to smo očekivali i ostvarili. To je uvijek bilo jako nezgodno natjecanje, bili smo svjedoci ranih ispadanja prvoligaša i od četvrtoligaša, trećeligaša i drugoligaša. Nismo si to danas smjeli dozvoliti. Prošli smo dalje i pobijedili - rekao je trener Dinama i dodao:

- Bilo je tu odličnih stvari, bilo je i slabih, ali za daljnju analizu ima vremena. Bitno je da smo prošli, da smo se vratili pobjedama. Neophodne su nam u ovom trenutku, kad smo malo poljuljani. Ova pobjeda puno će nam donijeti i pred nastavak prvenstva i pred europske okršaje. Svaka je pobjeda bitna. Ovo će nam dati novi vjetar u leđa - dodao je.

Mislav Oršić u 71. minuti zabio je izravno iz kornera za pobjedu. Strašan potez.

- Fantastičan gol, rijetko se viđa. Kamo sreće da je pobjedonosni i da je nešto rijetko, da ga vidimo i ubuduće. Naravno, u mrežama protivnika - kazao je Krznar i nastavio:

- Ovo je iznimno važno. Svaka pobjeda vraća nas u život i mentalno i fizički, a onda je i lakše podnositi napore treninga i utakmica. Bili smo u fazi kad smo odradili tri utakmice bez pobjede, to je trenutak kad se oko nas ruši svijet. Nismo dozvolili da se sruši do kraja, to je sport i nogomet. Dinamo mora u svaku utakmicu ulaziti (sa željom za) pobjedom, iz svake izlaziti s pobjedom. Nekad se to ne dogodi, ali sigurno nas neće destabilizirati. Neće nas poljuljati. Iz tog razloga ova je pobjeda iznimno bitna, nadam se da je samo početak niza.

Kakvo je zdravstveno stanje u momčadi uoči gostovanja kod Gorice (subota) i europskog ispita protiv Rapida?

- Svi su živi i zdravi. Uplašili smo se u jednom trenutku jer se Ivanušec primio za aduktor. Po sadašnjim informacijama, sve je u redu, tako da i s te strane možemo biti zahvalni i sretni - zaključio je Krznar.

Veznjak Dinama Josip Mišić zaigrao je protiv brata Matije. Doduše, tek od 88. minute.

- Dosta zahtjevna utakmica. Odlično otvorimo, mislimo da imamo sve u našim rukama i nogama, ali onda iz prekida imamo puno problema, primamo golove. Bilo je teško, ali pokazali smo karakter i uspjeli pobijediti. Brat? Da, malo sam igrao, nisam stigao do brata nimalo, ali bitno da smo pobijedili. Inače ga često pobjeđujem pa je to super - rekao je Mišić.

- Jako važno za samopouzdanje. Gust je raspored, dosta teških utakmica. Moramo raditi još više, trenirati, raditi, odmarati se dobro i pobjeđivati. To je najbitnije - nastavio je.

Oršić je rekao da su predviđali da neće biti lako u Slavoniji.

- Jako dobro ušli smo u utakmicu. Bili smo jako motivirani jer smo znali da bismo, ako imalo dopustimo domaćinu da uđe u utakmicu i razmaše se, mogli imati problema s obzirom na umjetnu travu i uvjete na utakmicu. Dobro smo ušli, kontrolirali utakmicu i onda se dogodi neki blackout. Huh, domaćin je okrenuo utakmicu u pet minuta - kazao je Oršić.

- Stvarno svi moramo raditi na tome da se nam se to ne događa jer protivnik neće opet dozvoliti da okrenemo utakmicu u našu korist. Izvukli smo najbolje što smo mogli iz ovoga, najbitnije je da smo prošli dalje - nastavio je napadač Dinama.

Golčina iz kornera?

- Ne znam što bih rekao na to. Na treningu smo uvježbavali centaršut na prvu stativu. Meni je malo otišla previsoko i dobro je završilo danas, haha - zaključio je Mislav Oršić.