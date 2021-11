Dinamo je u pretposljednjem kolu grupne faze Europske lige remizirao s Genkom (1-1) na domaćem terenu te osigurao minimalno odlazak u Konferencijsku ligu.

'Modri' su pobjedom mogli potvrditi drugo mjesto i nastavak natjecanja u Europskoj ligi, ali svjestan je trener Damir Krznar da još uvijek ništa nije gotovo.

- Nemam nešto puno za reći. Izuzetno dobro prvo poluvrijeme, naplatili smo tu dobru igru pa u zadnjoj sekundi šok, primljeni gol iz prekida. Nismo se izvukli iz tog šoka, u drugo poluvrijeme ušli smo s tim mislima. Imali smo neke prilike i poluprilike. Miješaju se osjećaju, cijela svlačionica je klonula, ali mislim da za to nema nikakvog razloga. Ostaje nam još jedna utakmica. Sigurno da ćemo se boriti u Engleskoj i vjerujemo da možemo uzeti taj bod - rekao je Krznar nakon susreta na Maksmiru.

Treneru, već treća utakmica bez pobjede. Hoće li priče o vašoj smjeni biti još učestalije? Hoće li se spominjati još neka imena za klupu Dinama?

- Smjena? Ne mogu utjecati na to. Ima tu pregršt imena. Nemam mišljenje o tome niti na to ne mogu utjecati. Koncentriran sam na stvaranje novog Dinama, puno je igrača otišlo. Imamo rezultat. Netko će reći da je to slab rezultat, ja mislim da nije - kazao je Krznar.

Dinamo je i dalje u solidnoj poziciji, a u zadnjem kolu 9. prosinca igraju u gostima kod West Hama.

- Prvo poluvrijeme odigrali smo izuzetno dobro, trkački i energetski. Tražili smo tu dubinu preko Menala i Oršića. U drugom dijelu se dogodio mali pad, pokušali smo to nadoknaditi rotacijama, ali nismo dobili ono što smo očekivali. Zadnjih deset miinuta bili smo pragmatični i nismo jurili. Čak smo i preskakali igru, išli na ho-ruk, što inače ne radimo, ali ulog je bio velik. Probali smo, nismo uspjeli. Bod je ono što smo dobili, tri smo tražili, ali još nije ništa gotovo - kazao je Krznar.

Kolo prije kraja grupne faze Europske lige Dinamo je osigurao europsko proljeće treći put u posljednje četiri sezone.

- Ne slavi ga nitko, a vjerojatno ni vi. Osigurali smo tek treće europsko proljeće u 50 godina. To je prokletstvo Dinama i njegovih želja. Nitko ne može unaprijed uknjižiti bodove protiv Dinama, pa vjerujemo ni West Ham, možemo do boda u zadnjem kolu - kazao je Krznar.

Nakon što je Menalo zabio za vodstvo u 35. minuti, izgledalo je kao da sve pod kontrolom imaju 'modri', ali Ugbo je izjednačio nakon kornera.

- Čovjek (Ugbo, op. a.) pogodi strašan, nemogući volej. U drugom poluvremenu smo imali neke prilike, imali su i oni, spasio nas je Dominik Livaković. Dobro je, drugi smo, i dalje je sve u našim rukama - rekao je Luka Menalo, strijelac gola protiv Genka.

Zašto je tmurna atmosfera u svlačionici, pitali smo Menala?

- Osjećaji su pomiješani. Znamo da imamo to treće mjesto, da imamo osigurano europsko proljeće, ali želja nam je doći do drugog mjesta i igrati Europsku ligu, imamo definitivno kvalitetu za to. Šef je rekao, u 50 godina samo smo triput igrali proljeće u Europi. Moramo biti zadovoljni - rekao je Menalo.

Nakon Osijeka (1-1) ste rekli da je igra bila dobra. Večeras?

- Procijenite sami - odgovorio je Krznar.

Kolega je inzistirao...

- U prvom poluvremenu bili smo jako dobri. Genk je u drugom poluvremenu bio nešto bolji, ali to su dvije al pari momčadi - rekao je Krznar pa se osvrnuo na momčad Genka:

- Vrlo jednostavna priprema utakmice, kvalitetni su u sredini terena. Dominirali su i u prvoj utakmici u kojoj smo ih pobijedili 3-0. U toj konstelaciji snaga smatrali smo da trebamo tri trkački moćna i potentna igrača. To su definitivno Ademi, Ivanušec i Majer.

Mislite Mišić?

- Tako je, ha-ha. Iako, dobro bi došao i Majer - rekao je Krznar kroz smijeh pa dodao:

- Menalo je bio sjajan, napadao je dubinu i iskoristio jednu priliku.

Situacija s Ademijem. Dobio je jedan nezgodan udarac u drugom poluvremenu, na televizije je to izgledalo opasno.

- Kapa do poda Ademiju, već je na poluvremenu rekao da može još 15 minuta, a na kraju je izdržao i duže. Hvala mu u moje ime i ime stožera, hvala u ime kluba. Nije prvi put da je interese momčadi stavio ispred svog zdravlja. Nažalost po njega, morat će to napraviti još puno puta - kazao je Krznar.

Jesi li tražio snimku gola?

- Nisam još stigao, dobio sam hrpu poruka, svi su mi čestitali na golu. A kad vam ne ide, uz vas su samo najbliži - rekao je Menalo.

Mišić je rekao da nitko u svlačionici ne bi bio zadovoljan proljećem u Konferencijskoj ligi (ako Dinamo bude treći u skupini EL-a)

- Prvi naš cilj bila je jesen u Ligi prvaka i Europskoj ligi. Zatim je to bilo europsko proljeće. Sad smo i to ostvarili. Ljestvicu ćemo podizati maksimalno. Sportaši smo, neuspjehe moramo brzo zaboraviti.