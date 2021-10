Dinamo je u nedjelju protiv Dragovoljca iskreirao drugu najveću pobjedu u povijesti 'plave' momčadi. S visokih 8-0 pali su gosti iz Sigeta što je izazvalo veliko zadovoljstvo kod trenera Damira Krznara.

- Prekrasna večer zaista. Puno nam je toga polazilo za nogom, sedam, osam prekrasnih pogodaka. Ima i nešto za čime možemo žaliti, a to je da slijedi reprezentativna pauza. Krenuli smo kao nabujala rijeka. Šteta što se sve sada prekida, ali samo na 14 dana. Nadam se da ćemo tako nastaviti i dalje. Iskrene čestitke i kapa do poda cijeloj momčadi. Zaista su danas bili fantastičan tim, svih 20. Znači oni na klupi, pa i oni na tribini i oni na terenu. Osjetila se ta konekcija među njima i vratili su to jedni drugima na prekrasan način - započeo je Krznar pa prokomentirao situaciju u kojoj se Dinamo vraćao ligaškim obvezama nakon gostovanja u Belgiji:

- Pribojavali smo se toga jer imate bezbroj primjera gdje obično nakon takvog, i fizičkog i emocionalnog, pražnjenja u Europi dolazi do nekakvog pada. Dva, tri dana smo radili da ostanemo s tom dozom energije i trke. Danas je na sastanku prva stvar bila broj brzinskih akcija, kilometri, broj duela, u tome svemu moramo biti bolji od Dragovoljca. Onda smo svojom kvalitetom ispred. I mislim da smo i po tim statističkim pokazateljima bili iznad. Čak ono što veseli, ali je i nevjerojatno, Dinamo je imao 11 prekršaja, a Dragovoljac devet.

Ovo nije bila udarna momčad Dinama, a opet je bila sjajna, dominantna izvedba.

- Neki kažu da imamo slatke brige. Jednostavno, morate ostaviti igrače koji apsolutno zavrjeđuju i razina su Dinama. Neke čak i van kadra, neke na klupi, neke s klupe ne stavljati. Puno puta smo ponavljali da imamo 25 igrača koji u svakom trenutku mogu biti dio prve Dinamove postave i to se i danas pokazalo.

Dinamova izvedba danas je bila praktički bez mane. Osam golova, jedan ljepši od drugoga.

- Svi su golovi bili prekrasni, naravno da je taj prvi uvijek najbitniji jer otvori vrata. Nakon 2 ili 3-0 jednostavno padnu sve kočnice, momčad se rastrči, postane raspoložena i za vic i za ideju. Nisu to zloupotrebljavali i to je bitno. I praktički puno toga lijepoga se izrodi. Na kraju krajeva, imali smo takav profil igrača da su svi virtuozi u svojem poslu.

Kako zadržati ovu atmosferu iduća dva tjedna?

- Sada se razdvajamo, dosta igrača nam odlazi u reprezentacije, ali opet je plus što odlaze puna srca i raspoloženi. S osjećajem da su napravili nešto veliko i dobro. Nadamo se da će se takvi i vratiti. Želimo im sreću u reprezentacijama, prije svega zdravlja. Oni koji ostaju pokušat će zadržati ovaj ritam, ali i nivo. Vidimo se brzo nazad na derbiju na Rujevici i nadam se da ćemo nastaviti u ovakvom tonu.