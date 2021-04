Šteta, baš šteta. Imao je Dinamo Villarreal u prvom poluvremenu. Damir Krznar fenomenalno je pripremio utakmicu, zatvorio je sve prilaze Dinamovu golu, počeo je komentar utakmice za 24sata hrvatski strateg Igor Pamić (51).

Ipak, Villarreal je u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige pobijedio na Maksimiru 1-0 golom Gerarda Morena iz penala u 44. minuti.

- Bila je to mala nespretnost Kevina Theophilea-Catherinea. Vjerojatno je igračima Dinama taj propust cijelo vrijeme bio u glavi, razmišljali su je li to uistinu bio penal i tome se nisu uspjeli othrvati. Također, u drugom poluvremenu dinamovci su energetski pali, nisu bili na onoj razini kao u uzvratnoj utakmici s Tottenhamom i to je činjenica - rezonira Pamić.

Vidio je Pamić kod hrvatskog prvaka i dobrih i loših stvari.

- Spomenuo sam da je Krznar fenomenalno pripremio utakmicu, ali se isto tako mora reći da nije napravio dobre zamjene. Ubacio je evidentno nespremnog Brunu Petkovića, a znamo da je on igrač duela. Također, ubacio je Lirima Kastratija, koji se nikako nije mogao istaknuti. To je igrač širine, on napada prostor, a Villarrealovi braniči ne stoje visoko, tako da Kosovar nije ni mogao ući u neke ozbiljnije prilike - rekao je Pamić pa dodao:

- Dinamo je dobro držao posjed protiv ozbiljne španjolske momčadi, ali sve je palo u vodu kad je pola sata prije kraja izvadio Jakića. On je do tad sjajno držao leđa Ademiju, a znamo da Arijan voli ići prema naprijed, to je igrač s fenomenalnim tajmingom, ulaskom iz drugog plana. Kad je Jakić izašao, Ademi je morao preuzeti njegove defenzivne zadaće i više nije mogao ići naprijed. Zato Dinamo u drugom poluvremenu nije uspio kreirati ozbiljniju priliku.

A Iyayi Atiemwen u špici? Bio je tamo silom prilika...

- Tako je i odigrao. Kao da je tamo silom prilika. Sve sam vam s tim rekao. Nemam ništa protiv dečka, treba mu čestitati, odradio je najbolje što je mogao na poziciji koja nije njegova. Imao je jedan dobar ulazak u 16 metara, ali sve ostalo bilo je - loše.

Ima li Dinamo šanse u uzvratu?

- Ma ima, apsolutno ima. Sad su, kao i nakon prve utakmice s Tottenhamom, dinamovci vidjeli da se može. Svaka čast svim Dinamovim igračima, ali ako Livaković, Ademi i Petković budu spremni i na razini - to bi moglo biti dovoljno za prolazak. Bit će prostora u Španjolskoj. Villarreal nije momčad koja će se braniti i to bi "modri" mogli iskoristiti.