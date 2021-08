Dinamovi protivnici za europsku jesen su belgijski Genk, West Ham i Rapid Beč, a trener 'modrih' Damir Krznar komentirao je momčadi iz skupine H protiv kojih će igrati grupnu fazu Europske lige.

- Mislim da je grupa atraktivna, ali opet i kompetitivna. Zadovoljni smo, moglo je i gore. O kojoj god grupi se radilo, cilj je biti najbolji. Koncentrirat ćemo se na utakmicu po utakmicu i pokušat ćemo doći do prve dvije pozicije koje su atraktivne - rekao je Krznar nakon završetka ždrijeba u Istanbulu pa nastavio:

- Sigurno da West Ham zvuči najmoćnije od ta tri protivnika, ali ne smije se podcijeniti ni Genk. Tu su i Austrijanci s kojima smo imali priliku suočiti se prošle godine. Nismo nikoga htjeli izbjeći jer na to ne možemo utjecati. Slabijih ima samo po našem osobnom mišljenju. Mi smo se domogli prvog primarnog cilja, a to je sudjelovanje u jednom od europskih natjecanja. Hajdemo to probati usporediti s prošlom godinom. Nismo uspjeli doći do Lige prvaka, ali se na kraju izrodio veliki uspjeh te ćemo pokušati do toga doći i ove godine - kazao je.

Ovog vikenda čeka nas sedmo kolo HNL-a, odnosno derbi između Dinama i Osijeka.

- Intenzivno dogovaramo dolazak još jednog stopera. Radi se o univerzalnom igraču, ali još uvijek ne mogu ništa otkriti. Što se tiče odlazaka to je još uvijek u 'zraku' - rekao je Krznar.

Očekivanja od ove sezone u HNL-u?

- Osijek nam je zasigurno najveći protivnik, ali Dinamo je momčad koja je 14 puta bila sudionik europskih natjecanja. Sigurno da kad postavljate ciljeve, to radite prema onima iz prethodne sezone. Nadamo se da će ovako biti i ove godine - kazao je.

Krznar je komentario i izbacivanje Kristijana Jakića iz momčadi uoči utakmice protiv Šerifa.

- Na meni je na koji način ću kazniti igrača, ali jedino što vam mogu reći je da nije istina da je odbio igrati utakmicu.

Defenzivac Dinama Bartol Franjić smatra da mogu biti zadovoljni s ždrijebom, ali jednu momčad bi ipak izdvojio kao najmoćniju.

- Bilo koja grupa bila bi teška. Mislim da ćemo biti konkurentni i trebamo doći do svog cilja. Svaka momčad je jaka tako da svakoj utakmici trebamo pristupiti na isti način - rekao je Franjić pa nastavio:

- Izdvojio bi West Ham, ali ne treba podcijeniti ni ostale momčadi.

Očekivanja u novoj sezoni HNL-a

- Svi smo imali isti cilj, a to je doći do Lige prvaka. Prvo dolazi Osijek za vikend, a onda reprezentativna pauza. Cilj je doći spreman u klub i pripremati se za dalje.