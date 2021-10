Nadali su se u Dinamu kako se ona jalova i bezidejna igra protiv Šerifa neće više nikad ponoviti, ali bili su u krivu. Ponovila se već nakon dva nepuna mjeseca. Nešto je trulo u Dinamu i to je očito nakon poraza od Rapida (2-1) u trećem kolu Europske lige.

Drugačije se ne može opisati beskrvna i katastrofalna igra protiv Rapida. Dinamo je bio prespor, falilo je agresije, brzine, kombinatorike, žustrine u duelu, ma baš svega. Obrana je plivala, vezni red nije mogao spojiti tri dodavanja. Dok su se igrači Dinama međusobno prepirali i svađali s ukrajinskom sutkinjom, Rapid je letio terenom.

Dinamovci kao da su u susret ušli sa stavom 'lako ćemo'. Rani gol Rapida proizveo je kaos. U Dinamu nitko nije znao što radi, bilo je previše nervoze koja je utjecala na igru. Iz tog blata nisu se uspjeli izvući.

-Prije svega čestitke Rapidu na zasluženoj pobjedi. Bili su agresivni, rastrčani, na svakoj lopti, željeli su pobjedu više od nas i došli s do nje. Ostaje žal što nismo uspjeli parirati, osim prvih 5 do 10 minuta. Nikako nismo zadovoljni, ključ su druge lopte koje nismo osvajali. Rapid je iz toga stvarao više šansi nego mi. Neobjašnjiva nervoza uvukla se u naše redove, puno udaranja u blok, zabijanje uz zid. Nismo uspjeli se smiriti i doći do naše igre. Puno žurbe prema naprijed, u svemu tome nismo stvorili pravu akciju. Ne znam zašto smo bili nervozni. Trebat će vremena da se sve slegne, ovo je neobjašnjivo - kazao je trener Dinama Damir Krznar za Arenu Sport.

Rapid je poveo golom Grülla u 9. minuti nakon što je obrana 'modrih' naivno ispala, no Oršić je u 24. minuti dao nadu da Dinamo ipak može večeras do pozitivnog rezultata. No, sve nade ugasio je Hofmann golom u 34. minuti. Nakon toga hrvatski prvak nije stvorio niti jednu šansu.

Mijenjao je Krznar u drugom poluvremenu, no bezuspješno.

- Morali smo mijenjati, išli smo na varijantu koja je provjerena, bez obzira na formaciju, vezni red nije bio pravi, nismo napravili konekciju s igrom. Nismo strpali Rapid u svoj blok i tu kroz izlazak na bok i kroz tranziciju ugroziti ih. Puno nam je pucalo.

Prvo poluvrijeme obilježio je izlazak nezadovoljnog Brune Petkovića. Napadač Dinama je protiv Rijeke dobio udarac u glavu, žalio se kako ne čuje na lijevo uho. Bio je upitan za susret, no Krznar je u najavi rekao kako je sto posto spreman. Ipak, nije bio. Izvadio ga je trener Dinama već u 39. minuti kada je ušao Komnen Andrić, a Petković ga je mrko pogledao, zakolutao očima pa odjurio u svlačionicu. Krznar je otkrio zašto ga je izvadio.

- Petković nije mogao udarati loptu glavom, posljedica je ostala od onog udarca u glavu protiv Rijeke. Ako centarfor ne može igrati glavom, moraš ga promijeniti. Vjerovali smo da će to moći nadoknaditi i da će proći uz tablete, ali nakon dvije lopte koje je odigrao glavom, više se nije osjećao sposoban udarati glavom. Morali smo ga mijenjati jer više nije mogao funkcionirati na način na kakav je trebao. Baturina može napraviti višak u sredini koji nam je falio. Bio je dobar, ali uklopio se u sivilo vezne linije nakon što je dobio žuti karton. Nismo ni od Tolića dobili što smo željeli - kazao je Krznar.

Završnicu je obilježila nevjerojatna nervoza, visoke tenzije i jako puno naguravanja. Dinamovci su tu potpuno izgubili živce, a sutkinja Monzul kao da je izgubile konce.

- Ne volim tražiti alibije u trećim stranama. Sutkinja je danas odradila najbolje što je mogla, u nekim je trenucima griješila i na našu štetu i na štetu protivnika, a ono što je bitno - mi smo bili lošiji nego sutkinja. Kada ti ne polazi za nogom, onda se nešto tako javlja, a na kraju smo si sami uzeli zadnjih sedam minuta igre reakcijama, a to me žalosti

Dinamo je pobjedom mogao odškrinuti vrata europskog proljeća, ali ovako je zakomplicirao situaciju. No, ništa nije gotovo, hrvatski prvak i dalje ima sve u svojim rukama, a već za dva tjedna čeka ga uzvrat protiv Rapida. Pobjeda će biti imperativ.

- Ono što smo isticali kroz cijeli tjedan - agresija, pritisak kroz drugu loptu i snaga duela. Uvijek vas momčadi vaše kvalitete mogu dobiti na snagu i volju, a uz sve to je kumovala nervoza. Kada si inferioran u obrani, onda i napad pati i pozabavit ćemo se time u četiri zida, ali sigurno da ćemo neke stvari morati mijenjati I dalje s devet bodova se vraćamo u igru, vraćamo se na drugo mjesto koje priželjkujemo. Ništa nije izgubljeno, ali moramo puno bolje.