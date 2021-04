Briga me što Dinamo ima 24 boda prednosti, idemo pobijediti u Zagrebu, odigrati bez kompleksa, ova je utakmica više od derbija, rekao je trener Hajduka Paolo Tramezzani.

Damir Krznar i Paolo Tramezzani, kao samostalni treneri, nikad nisu pobijedili u derbiju. Krki, kako ga zovu u Dinamu, vodio je derbi 2015., kad su braća Mamić odrađivala zatvorski dio posla, a susret je završio bez pobjednika, bilo je 1-1. Tramezzani je vodio derbi u siječnju ove godine, kad je Hajduk golom Vuškovića poveo, no s dva gola Oršića i jednim Majera, Dinamo je pobijedio 3-1. Bio je to tek drugi Tramezzanijev nastup u HNL-u, kolo prije slavio je na Rujevici i nije imao vremena upoznati momčad. Sad je situacija drugačija, no dolaze Dinamu koji mora pobijediti kako bi zadržao prvo mjesto.

- Bez obzira na poziciju koju Dinamo i Hajduk drže na ljestvici, to je najveći hrvatski derbi. Hajduk je trenutačno na mjestu koje mu ne daje status sudionika derbija, ali njegove utakmice s Dinamom su uvijek takve. Za nas je to još jedna od ‘sve ili ništa’ utakmica. Na njoj tražimo sve i nadamo se da ćemo to i dobiti. Naravno, uza sav respekt Hajduku. Rekao sam na početku ove završne serije, nama je svaka utakmica do kraja finale SP-a, pa tako i ova - rekao je Damir Krznar u najavi velikog derbija između Dinama i Hajduka (20 sati, Arena Sport 3) pa dodao:

- To što svaku utakmicu čekamo i igramo je kao lideri nam je u mentalnom smislu svakako plus. Što se tiče fizičkog stanja, momčad je navikla na ovakav ritam.

Inače, Damir Krznar u devet sezona u Dinamu kao igrač nikad u Maksimiru nije izgubio od Hajduka. U derbiju 1998., koji je Dinamo pobijedio 2-0, zabio je i drugi gol, trener je bio pokojni Cico Kranjčar. Ako mu netko leži, rekli bismo, onda je to Hajduk. No ovaj put je ulog golem, Dinamo lovi pobjedu za naslov, Hajduk za Europu.

Pogledate li kladionice, Dinamo bi trebao dobiti kao od šale, jer nikad u povijesti derbija nije bio manji tečaj na pobjedu domaćina, u nekim kladionicama je mizernih 1.35, kao da Dinamo, primjerice, igra protiv Varaždina. No Splićani upravo vole takve stvari jer, kako kažu, kod njih proradi dišpet. E, sad, je li dišpet dovoljan da se pobijedi moćni Dinamo...

Prvenstvo Hrvatske je zanimljivo kao rijetko prije, borba je za naslov, borba je za Europu, borba je za ostanak. Dobili smo zanimljivi HNL, gospodo, upotpunite ga spektakularnim derbijem, sjetimo se zajedno dobrih starih vremena...