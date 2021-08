Izuzetno važna pobjeda iz mentalnog aspekta, izborena jako, jako teško, rekao je trener Dinama Damir Krznar.

"Modri" su teškom mukom slomili otpor Lokomotive i pobjedom 1-0 kupili si malo mira uoči odluke i uzvrata protiv Šerifa u srijedu u play-offu Lige prvaka.

Dinamo u prvom poluvremenu nije uputio udarac u okvir gola, a u nastavku je zaigrao dosta bolje i riješio lokose kombinacijom Petković - Čop - Oršić.

- Prvo poluvrijeme jako slabo i to moramo i možemo priznati. Nismo uspjeli u začetku, u stvaranju napada napraviti neke stvari koje bi nam omogućile da ulazimo u komotne završnice. Mislim da svega jedan ili dva udarca. S druge strane, veseli reakcija nakon poluvremena, izvedba u drugom poluvremenu gdje smo morali promijeniti sustav da bismo lakše ulazili iz prve u drugu zonu. To nam je pošlo za nogom, dobili smo dosta protora za Ivanušeca i Majera u međuprostorima i to je rezultiralo s nekoliko vrlo dobrih šansi, udaraca i ulazaka. I na kraju Oršin gol koji nas je ponovno vratio u stabilnost i u mentalnom dijelu na put pobjednika. Nadam se da ćemo na njemu i ostati - rekao je Krznar.

Maksimirski plavi u drugom su dijelu zaigrali s trojicom igrača u zadnjoj liniji, pokušali biti nešto ofenzivniji i isplatilo se. Doduše, sve se moglo obiti o glavu u 90. minuti kad se Arber Hoxha našao sam pred Livakovićem, ali golman Dinama čudesno je obranio udarac s deset metara.

- Morat ćemo kroz utakmice uvježbavati taj dio. Morat ćemo nekad i u samoj utakmici brzo, fluidno mijenjati sustav. Nekad izmjenama, nekad i samo unutar kadra na terenu mijenjati uloge. Trebat će nam to i u sljedećoj utakmici, zato smo krenuli s tom idejom, ne samo da dođemo do gola, nego i da se pripremimo za sutra - rekao je Krznar.

A od toga "sutra" prvo dolazi Šerif, poslije toga i gostovanje u Osijeku.

- Nisam mislio samo na srijedu, nego i na utakmice koje dolaze u ovom ritmu. Nemamo vremena nešto posebno vježbati kroz prijateljsku utakmicu. Brzo je, svaki treći dan utakmica. U srijedu je jako bitna i važna, vjerujemo da u njoj možemo napraviti podvig. Nadamo se, s prepunim tribinama i ovim putem pozivam gledatelje da budu uz ovu momčad. Ona to zavrjeđuje. Da joj pruže potporu u teškim trenucima. Sigurno će ih tijekom utakmice biti, ali svi vjerujemo i nadamo se da ćemo na kraju slaviti - zaključio je trener Dinama.

Kristijan Jakić ušao je u nastavku protiv bivšeg kluba.

- Mislim da je utakmica bila jako zanimljiva. Oni su možda u prvom poluvremenu bili malo bolji, na poluvremenu smo malo popričali i korigirali našu igru. U drugo poluvrijeme izašli smo hrabrije i uhvatili više drugih lopti, stvorili više prilika. Mislim da smo za taj jedan gol bili bolji i moram pohvaliti Livakovića za obranu u 90. minuti - rekao je Jakić.

Kako je bilo gledati na početku s klupe?

- Igrači koji su igrali u prvom poluvremenu, a i oni u drugom dali su sve od sebe. Lokomotiva je bila svježija, u drugom je bila umornija i dala nam više prostora. Iskoristili smo tu priliku, mogli smo zabiti još jedan, dva, ali nije trebalo.

Lokomotiva je dosta dobro stajala i radila probleme prvaku u prvom poluvremenu.

- Nema nas čime iznenaditi, znali smo da su jako dobra momčad. Sigurno ne bi bili među prve tri na tablici u ovo vrijeme da nisu. Mislim da će ove sezone biti u vrhu, želim im sve najbolje - kaže Kristijan.

Koliko je ova pobjeda rasterećenje uoči Šerifa?

- Dosta je bitna pobjeda za nas, pogotovo nakon te loše utakmice, vratili smo se na pobjedničke staze. U srijedu trebamo nastaviti taj niz, proći dalje. Ovim putem pozvao bih sve navijače koji su u mogućnosti da dođu i budu taj 12. igrač, da skupa s njima proslavimo prolazak u Ligu prvaka, što bi nam puno značilo. Nadam se da će doći u što većem broju - zaključio je Jakić.