Dinamo se nakon velebne pobjede nad Genkom u Belgiji 3-0 vraća domaćim obavezama. U susretu 12. kola Prve HNL na Maksimir u susjedskom derbiju stiže Hrvatski dragovoljac.

- Glavna zadaća bit će vratiti ponovno fokus na HNL, na Dragovoljac. Ali sigurno ne Dragovoljac kakav smo sreli na početku sezone. U zadnje dvije, tri utakmice, s novim trenerom, s nekoliko novih igrača je izuzetno popravio sve faze igre. Tako da, sigurno nas ne očekuje lagan zadatak. Morat ćemo pristupiti vrlo ozbiljno, trkački opet biti vrlo raspoloženi kao zadnje dvije utakmice. Tek onda imamo pravo nadati se dobrom rezultatu. Moramo biti izuzetno oprezni i ozbiljni - rekao je trener Dinama Damir Krznar pa nastavio:

- Dragovoljac je u zadnjih par utakmica pokazao da ima tu štofa i da s novim trenerom jako dobra reagira. Izuzetno dobri, organizirani s pet igrača u zadnjoj liniji. Bit će zahtjevno probijati, ali treba staviti opterećenje na tu zadnju liniju kroz cijelu utakmicu i mislim da će to biti dovoljno.

Za očekivati je da će u Dinamu doći do određenih promjena. Gust raspored i put u Belgiju natjerali su Krznara na zamjene.

- S obzirom na zahtjevnu utakmicu, na kilometre koje smo istrčali, na put, sigurno da će biti rotacija. Nećemo promijeniti cijelu momčad, ali na neke pozicije ćemo staviti igrače koji su odmorni i potentni. Vjerujem da će svi koji dobiju priliku odgovoriti tom zahtjevu i dati našoj igri bolji i ljepši ton.

Što se tiče ozljeda, samo Franjić i Jurić imaju određenih poteškoća.

- Svi smo OK, Franjić je nešto malo istegnuo kvadriceps. Vjerujemo da će i on čak biti na raspolaganju. U slučaju da naš medicinski tim procijeni da je to rizik, njega nećemo koristiti. Svi drugi su, hvala Bogu, zdravi. Osim Jurića, on je u fazi rehabilitacije. Priroda njegove ozljede je da ga nećemo imati još dva tjedna. Po onome što smo danas zatekli na stadionu puno je bolje, očekujemo kroz 5, 6 dana da krene s trkačkim dijelom treninga. Ali nećemo žuriti, vidjeli ste da je Čop izuzetno dobro odgovorio na sve zahtjeve koje smo stavili ispred njega u fazi napada, Andrić isto tako.