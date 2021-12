Damir Krznar više nije trener Dinama. Dosadašnjem strategu "modrih" presudilo je ispadanje iz Hrvatskog nogometnog kupa, ali i činjenica kako njegova momčad već dulje vrijeme nije na željenoj razini.

U maksimirskim odajama dugo su šutjeli, a onda je u večernjima satima pušten "bijeli dim", Damir Krznar sam se povukao s mjesta glavnog trenera.

Dinamo je pod vodstvom Damira Krznara upisao jedan od najvećih uspjeha u novijoj povijesti, prošle sezone u osmini finala Europske lige izbacio moćni Tottenham. No, ovoga ljeta u Maksimiru nije kvalitetno odrađen prijelazni rok, bilježili su se samo odlasci (Gavranović, Gvardiol, Majer, Jakić...), nisu stigle toliko kvalitetne prinove, patila je igra.

Istina, Dinamo je i dalje u vrhu Prve HNL, "modri" su još jednom prezimili na europskoj sceni, ali - to nije bilo "to". Igri Dinama nešto je nedostajalo, Damir Krznar nikako nije uspio stabilizirati obranu koja je u posljednjih deset utakmica čak devet puta primila gol. A Dinamo se uz svu individualnu klasu mučio i protiv BSK Bijelog Brda, Istre 1961, "pao" kod Lokomotive...

Dinamo je ubrzo objavio i službeno priopćenje:

"Nakon utakmice četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa protiv Rijeke, trener Damir Krznar podnio je ostavku na mjesto glavnog trenera prve momčadi Dinama.

Klub će o daljnjim potezima pravodobno obavijestiti javnost.

Treneru Krznaru zahvaljujemo na uspjesima koje je prva momčad ostvarila u njegovom mandatu na klupi Dinama, na fantastičnoj pobjedi protiv Tottenhama, na povijesnom četvrtfinalu Europa lige i osvojenoj dvostrukoj kruni u sezoni 2020/21. te na osiguranom proljeću u Europi ove sezone."

Što je rekao nakon Rijeke?

- Bez obzira na rad, koncentraciju, pažnju i pripremu da sačuvamo gol, to nam ne polazi za rukom. Krivica je isključivo moja, preuzimam je i nikad od nje neću bježati - govorio je Krznar nakon poraza od Rijeke.

- Velik je ovo kiks, moram to priznati. Dinamo uvijek napada trofeje, u kojoj god to fazi bilo. Ostali smo bez trofeja i to je veliki minus. U teškoj atmosferi dočekujemo derbi u nedjelju, ali nema tugovanja, okrećemo se Hajduku. Bit će jako teško, moramo se vratiti na put koji nam može garantirati bolje - dodao je.

Kako?

- Igrači su profesionalci, bit će neprospavana noć, ali moramo se okrenuti prema naprijed - zaključio je Krznar, a nedugo poslije podnio ostavku.