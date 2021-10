Uz vojsku navijača i s velikim najavama Dinamo je otišao na gostovanje u Beč kod Rapida, no Damir Krznar ne može nikako biti zadovoljan viđenim. Previše pogrešaka koštalo je 'modre' koji na poluvremenu gube 2-1 od Rapida u 3. kolu Europske lige.

A jedan od onih koji je zakazao je i Bruno Petković. On je dobio udarac u glavu na utakmici protiv Rijeke, žalio se kako ne čuje na jedno uho, no trener Dinama Damir Krznar uporno je tvrdio kako je napadač u potpunosti spreman.

Krenuo je s njim od prve minute protiv Rapida, no već na samom početku vidjelo se da to nije pravi Petko. Nije bilo one njegove energije i žustrine u duelima, često smo ga vidjeli u pozi s rukama na koljenima i bilo je jasno da nešto nije u redu.

Nije bio na sto posto pa ga je Damir Krznar već u 39. minuti zamijenio Andrićem. Nije htio pričekati ni poluvrijeme. A to je očito razljutilo napadača Dinama.

Dok je izlazio iz igre, zakolutao je očima i pogledom 'prostrijelio' Krznara. Bio je to pogled koji je isijavao nezadovoljstvo i ljutnju, a mrki Bruno nije čak ni sjeo među suigrače na klupi već je odjurio u svlačionicu.

Je li zaista riječ o ozljedi ili je Krznar nezadovoljan njegovim igrama, saznat ćemo uskoro. No, kako god bilo, ta vijest nije najbolje sjela ponajboljem igraču Dinama.