Dinamo nakon još jedne reprezentativne stanke ulazi u ozbiljan žrvanj. Pred "modrima" je 20 paklenih dana, šest utakmica u kojima nogometaši Damira Krznara nemaju pravo na kiks. I sljedećih šest utakmica moraju preživjeti uz "minimalne žrtve".

U Maksimiru nas i dalje uvjeravaju kako nema drame, hrvatski prvak mirno plovi HNL-om, Kupom i Europom. OK, Dinamo normalno juriša na dva domaća trofeja, a novo europsko proljeće svakim je danom sve bliže. I to je istina, bez obzira na neke slabije rezultate, Damir Krznar i dalje mirno spava...

No pred njegovom je momčadi ozbiljan raspored, šest utakmica u kojoj će Dinamo biti na ozbiljnim iskušenjima. Odradi li Dinamo tih 20 dana bez problema, Krznar može u miru planirati zimske pripreme, no bude li grešaka u koracima, Krznaru se ne piše dobro...

A ne sjećamo se kad je pred "modrima" bio ovakav raspored. Zagrepčani će u subotu, 20. studenog, dočekati Osijek, već u četvrtak (25. studenog) u Maksimir stiže Genk. Dinamo će onda 28. studenoga gostovati na tradicionalno neugodnom Šubićevcu, a potom nogometašima Damira Krznara slijede domaće utakmice protiv Rijeke (Kup, 1. prosinca), derbi s Hajdukom (HNL, 5. prosinca) i gostovanje kod West Hama u Londonu (9. prosinca).

A podsjetimo, situacija u Maksimiru nije bajna, Arijan Ademi i Bruno Petković i dalje su "li-la", veliko je pitanje hoće li Damir Krznar s dva ponajbolja aduta u subotu napasti Osijek. Arijan Ademi ozlijedio je gležanj još na utakmici u Beču, dok je skočni zglob Brune Petkovića nastradao u posljednjim minutama reprezentativnog dvoboja Hrvatske i Rusije. Situacija s njihovim oporavkom i terapijama ide u dobrom smjeru, ali još nije poznato hoće li Krznar lidere svoje svlačionice testirati već protiv Osijeka.

Trener Dinama pod hitno mora promijeniti gard, a to od njega očekuju i čelnici kluba. Damir Krznar imao je proteklih tjedana ozbiljnih problema s motivacijom svoje momčadi, Dinamo od dvoboja s Rijekom na Rujevici (16. listopada) do posljednjeg poraza od Lokomotive (7. studenog) s te strane nije bio pravi. Ma ni blizu. O tome svjedoči podatak kako su Zagrepčani čak u četiri od sedam dvoboja u tom nizu gol primili u uvodnih 10 minuta. A to se ozbiljnim momčadima poput Dinama ne smije događati...