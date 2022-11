Kud ćete na brdo bez opreme: Zubac zakucao pored dvojice!

Još prva utakmica na početku sezone mogla je naznačiti kako će ovo biti sezona karijere našeg Ivica Zupca. Ostao je prvi centar, no s puno većom minutažom. Tyronn Lue vjeruje mu puno više nego prije, suigrači ga osjećaju na terenu i često traže, kupi skokove kao na traci, a uz to radi fenomenalan posao u obrani.

Još jednu sjajnu utakmicu odigrao je hrvatski centar, no ovaj put su Clippersi izgubili 110-102 od Utah Jazza.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Ivica je za 35 minuta igre zabio 12 koševa uz šut 6-12 te je skupio devet skokova. Zalijepio je i tri blokade uz jednu ukradenu loptu.

A najbolji potez utakmice dolazi nam iz prve četvrtine. Zubac je stao u blok na vrh reketa, okrenuo se i jurnuo prema košu. John Wall ga je proigrao, a Hrvat se vinuo u visine i brutalno zakucao pored dvojice. Pa momci, kud ćete na brdo bez opreme.

Opet je najbolji bio Paul George s 34 koša, no nije bilo Kawhija Leonarda. I to je veliki udarac za Clipperse. Superstar je to koji jamči borbu za naslov, no bez njega jednostavno ovo nije ista momčad. Zubac i društvo nakon deset utakmica imaju pet koševa i pet poraza.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Najbolji kod Utaha bio je Jordan Clarkson s 23 koša, a veliku podršku imao je u Colinu Sextonu koji je zabio koš manje te u Lauriju Markkanenu koji je brojao do 18. Iako su se riješili najboljih igrača i krenuli s remontom, Utah igra sjajno ove sezone. Na omjeru su 8-3.

Najčitaniji članci