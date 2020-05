'Kukoč je legenda! Došao je u NBA ligu za vrijeme rata...'

Toni Kukoč jedan je od košarkaša koji je otvorio put europskim košarkašima prema NBA ligi. U 90-ima, kada je vladala skepsa prema Europljanima i njihovim košarkaškim sposobnostima, Toni je, kao i Vlade Divac, Dražen Petrović, Sabonis... došao u SAD i pokazao Amerikancima da ipak nisu jedini na svijetu koji znaju igrati košarku.

To Ameri kao da ne priznaju, ili jednostavno ne žele. Ali zato to znaju europski košarkaši koji danas igraju u NBA ligi. Kukoč je osvojio tri naslova s Bullsima, bio je najbolji šesti igrač lige 1996. godine, ali ni to nije bilo dovoljno za ulazak u Kuću slavnih. Ipak, novi naraštaji europskih košarkaša u NBA ligi svjesni su koliko su im Kukoč i prethodnici olakšali u razvijanju karijere preko 'bare', a Jusuf Nurkić je to dao do znanja i Amerikancima.

Foto: Troy Wayrynen

- Recite što hoćete, ali Toni je bio velik, ljudi ne razumiju koliko je teško bilo u tom ratnom razdoblju doći i igrati u NBA, a još veći problem je to što ljudi ne razumiju nas Balkance. Kakva legenda je Kukoč - poručio je Nurkić koji igra za Portland, ali nema ga već duže vrijeme zbog teške ozljede.

Say what you want but

Toni was big time people don’t understand how difficult it was in that period of time (war) to come play in @NBA an even bigger problem is that people don’t understand back home “Balkan” what a legend Toni Kukoč is #TheLastDance https://t.co/cgv0nw9YA3