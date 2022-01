Najtrofejniji hrvatski košarkaš Toni Kukoč gostovao je u HRT-ovoj emisiji 'U svom filmu' kod Tončice Čeljuske. Kukoč je tijekom karijere osvojio nebrojene trofeje, a prošle godine ispisao je povijest postavši peti Hrvat koji je ušao u Kuću slavnih.

- Kad uđeš u Hall of Fame, to je pečat - rekao je Kukoč.

Nakon Krešimira Ćosića (1996.), Dražena Petrovića (2002.), Mirka Novosela (2007.) i Dina Rađe (2018.), Kukoč se pridružio društvu košarkaških besmrtnika.

U Kuću slavnih u Springfieldu ušao je iz osmog pokušaja, nakon što su ga Chicago Bullsi nominirali 2014. godine, a uveo ga je njegov bivši suigrač i za brojne najbolji svih vremena, Michael Jordan.

- Cijela ceremonija trajala je sveukupno tri dana. Brojni su rekli da im se noge odsjeku i da počnu plakat. Ove godine je 75. godina postojanja NBA pa je bila opuštena atmosfera. Susreo sam se s legendama poput Billa Russella, Laryja Birda, Michaela Jordana, Lebrona Jamesa i Stephena Curryja. Osjetio sam da me svi uvažavaju. Maksimalno su me pripremili za to, ali kad dođeš na pozornicu i vidiš sve te igrače, osjećaj je koji malo ljudi dobije. Velika je to privilegija - rekao je Kukoč.

Kukoč je kao dječak započeo karijeru u Jugoplastici gdje je igrao zajedno s Dinom Rađom.

- Dino i ja smo imali sreće igrati za odličnu generaciju Jugoplastike. Bilo nam je 14, 15 godina te smo imali trenere koji su vjerovali u nas - kazao je Kukoč.

Jugoplastika je košarkaški velikan koji je dominirao Europom te je ponio status najboljeg košarkaškog europskog kluba 20. stoljeća.

- Ne znam hoće li Jugoplastika ikada biti al pari Hajduku, ali svi su navijali za Jugoplastiku. Gdje god da smo igrali, svi su navijali za nas. Valjda su voljeli način na koji smo igrali. Bila je to super ekipa i ljudi su se žrtvovali. Svi igrači su vjerojatno kao individualci bili bolji, ali uz tu složnost smo bili izuzetno jaki - kazao je Kukoč pa dodao:

- Svi sportaši govore da se bez tima ne može ništa napraviti, a jedan od njih je i Michael Jordan.

Kukoč je istaknuo kako su se vremena promijenila te da je prije naglasak bio na bavljenju sportom.

- Djeca danas u 15-im godina počinju razmišljati o tome tko će im biti menadžer i koliko trebaju zaraditi. Onda roditelji guraju djecu, a rijetki se posvete sportu nemisleći o tim drugim stvarima. Plaće su prije u odnosu na danas bile smiješne. U Jugoplastici sam imao plaću 50.000 maraka. Trenirali smo 7-9 sati dnevno. Iz srednje su majci javili da imam 200 izostanaka pa su me htjeli izbaciti iz škole. Majka je otišla do Jugoplastike pa su sa školom uspjeli dogovoriti da mi se u knjizi označi što trebam znati za prolaz. Nije bilo odmora. Imao bih maksimum sedam dana pauze - kazao je Kukoč.

Od 1991. do 1993. igrao je za Benetton Treviso nakon čega je potpisao za Chicago Bullse te je proglašen najboljim šestim igračem NBA lige. Kukoč je bio među prvim Europljanima koji je otišao u NBA, a na pitanje kako se snašao odgovorio je:

- To je nešto sasvim drugo. Dođeš i vidiš što se tamo događa. Otišao sam u svjetske prvake i sigurno ne bi bilo isto da sam otišao u neki drugi klub. Dogodila mi se jedna teška stvar. Michaelov otac ubijen je dan prije nego što sam došao. Ubili su ga kad se vraćao sa svadbe. Stajao je na parkingu od hotela. Dva momka vidjela su da ima vrijedan prsten i ubili su ga. Jordan se nakon toga ostavio košarke - rekao je Kukoč koji je za Bullse igrao sedam godina.

Bivši hrvatski košarkaški reprezentativac prisjetio se i tog kobnog dana kada je saznao za smrt Dražena Petrovića.

- Tragedija, što drugo reći. Ja sam bio u Chicagu, potpisivao sam ugovore, nisam bio s reprezentacijom. Upalio sam ESPN i vidio što se dogodilo. Nisam prvo vjerovao jer je nesreća bila u Njemačkoj, a oni su bili u Poljskoj. Samoga sam sebe uvjeravao da oni ne znaju što pričaju. Onda sam shvatio, počeo zvati, rekli su mi čitavu priču, spremio se i došao. To je toliko tragično, kada izgubiš takvu jednu osobu. Uvijek kažem da zašto uvijek idu dobri ljudi, a ne oni loši. To bi trebalo nekako srediti da idu oni koji su nikakvi. Ja sam generacija tri ili četiri godine od Dražena, uvijek smo gledali da njih moramo dostići. Na SP-u u Argentini smo Dražen i ja bili cimeri. Upoznao sam ga tu kao osobu, da bi se onda to dogodilo - kazao je Kukoč.

Toni danas radi kao ambasador Chicago Bullsa i savjetnik direktoru kluba, a u slobodno vrijeme provodi igrajući golf.

- Operirao sam kuk tako da nema više ničeg atletskog u meni. Samo golf i plivanje, ali u moru jer bazene mrzim. A taj moj prokleti golf. Tu nekako izađe taj moj kompetitivni adrenalin. Svi znaju da bilo koji sport igraju sa mnom, znaju da se igra do jutra dok ja ne pobijedim - zaključio je Kukoč.