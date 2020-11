Kukoč: Od tuluma s Rodmanom oporavljali smo se deset dana, plaćao je piće i hranu svima...

Bilo nas je četvero i čim smo došli naručio je 40 čašica votke i 10 piva. Pitao sam ga tko još dolazi, a on je samo ponavljao da je važno da ne zatvore klub, da mora trošiti, kazao je bivši hrvatski košarkaš Toni Kukoč

<p><strong>Toni Kukoč</strong> (52) danas živi mirnim, obiteljskim životom, a krajem devedesetih bio je na vrhuncu slave.</p><p>S legendarnom dinastijom Bullsa osvojio je tri NBA naslova i ušao u legendu. Nije ta priča ni mogla završiti drugačije, pored toliko sjajnih, ali i karizmatičnih košarkaša.</p><h2>Pogledajte video: Kukoč je dobio spomenik</h2><p>U dokumentarcu 'The Last Dance' upoznali smo još bolje život Michaela Jordana, ali i ostalih aktera te šampionske momčadi Chicaga. Naš Kukoč prisjetio se u jednom intervjuu 'kohabitacije' s vrckastim <strong>Dennisom Rodmanom </strong>(59). </p><p>- Posebna je to priča. Samo jednom bili smo zajedno na partyju i nisam ga mogao pratiti. Nakon tog tuluma, trebalo mi je sedam do deset dana za oporavak - počeo je Kukoč, a prenosi <a href="https://fadeawayworld.net/2020/11/04/toni-kukoc-on-how-hard-was-to-party-with-dennis-rodman-you-need-a-7-to-10-days-recovery-period-afterward/" target="_blank">Fadeaway</a>.</p><p>- Nevjerojatno, njemu nakon takvih tuluma nije bilo ništa. Nikakav mamurluk, sljedećeg dana bi bio najnormalniji. Plaćao je pića svima cijelu noć, samo da ne zatvore klub. Bilo nas je četvero i čim smo došli naručio je 40 čašica votke i 10 piva. Pitao sam ga tko još dolazi, a on je samo ponavljao da je važno da ne zatvore klub, da mora trošiti. Svi koji su tu noć bili u klubu, dobili su besplatnu hranu i piće od Rodmana - ispričao je Toni.</p><p>- Da je na svijetu više ljudi kao što je Dennis Rodman... Imali bi totalni kaos! On nije uobičajena, normalna osoba! Nije za ovo društvo i pravila koja danas vrijede - ispričao je legendarni trener Phil Jackson i zapravo u nekoliko rečenica potpuno 'skenirao' Rodmana.</p>