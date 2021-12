"Volio je more, more je bilo njegov život. Jednom me poveo sa sobom na more, ulovili smo ribu od koje je odmah napravio brudet... Bio je sjajan suigrač i divan čovjek kazao je Duško Ivanović

"Probudio sam se u 3.30 ujutro, ne znam iz kojeg razloga nisam mogao spavati, kao da sam osjećao da se nešto loše dogodilo. Spustio sam se u dnevni boravak pogledati kako je ostao Hajduk, što se piše o Bullsima nakon utakmice, pregledati poruke na mobitelu... Ostao sam šokiran kad sam vidio poruku da je otišao Goran. Moj Goran, moj suigrač, prijatelj... Strašno, baš me pogodilo... Zapitaš se zašto se to događa, i to baš dobrim ljudima, odlaze najbolji od nas..." tužnim nam je glasom kazao Toni Kukoč, prijatelj i suigrač pokojnog Gorana Sobina.