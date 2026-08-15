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BIVŠI TOPNIK 'MODRIH'

Kulenović: Dinamu sam rekao doviđenja, ali ne i zbogom!

Piše Ivan Kužela,
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Kulenović: Dinamu sam rekao doviđenja, ali ne i zbogom!
Foto: IMAGO/IMAGOSPORT
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Kulenović je u intervjuu otkrio: Torino ga je preporodio, a u Dinamu još nije rekao zadnju riječ! Uz Vlašića se lakše adaptirao, a 'modre' i dalje prati kad god može

Admiral

Sandro Kulenović karijeru je počeo u Dinamovoj akademiji, a 2016. godine otišao je u Legiju Varšavu. Nakon toga bio je na posudbi u Juventusu, vratio se u Legiju, a 2019. stigao je u Dinamo. U Maksimiru se tada nije uspio nametnuti pa je prvo otišao na posudbu u Rijeku, a potom u Lokomotivu, gdje je proveo dvije sezone i potvrdio golgeterski potencijal.

U Dinamo se vratio 2023. godine i tada je postao jedan od važnijih igrača momčadi. U sezoni 2024./25. zabio je čak 15 golova u HNL-u, a početkom 2026. otišao je na posudbu u Torino koji ga je otkupio ovo ljeto za tri milijuna eura. Odradio je intervju s Androm Polićem iz Sportskih novosti.

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Kulenovićeve proslave | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Osvrnuo se na početak sezone i odrađene pripreme.

- "Resetirao" sam se mentalno i fizički, zdrav sam i optimističan. Pripreme su trajale mjesec dana, to je drugačiji stil priprema od našega, fizički je zahtjevnije. U početku mi je bila potrebna prilagodba, došao sam u Torino na polovici sezone, ali to vrijeme je iza mene, uzbuđen sam i jako motiviran uoči nove sezone.

Adaptacija na klub nije dugo trajala.

- Sigurno je lakše. Govorim talijanski jezik, nemam jezičnu barijeru, lako se sporazumijevam sa svima, a grad je fenomenalan i ima puno izbora. Vrijeme je lijepo, tako da mogu reći samo sve najbolje. Ovdje više ljudi navija za Torino nego za Juventus, koji ima više navijača izvan Torina. No, u gradu je ovdje više obilježja Torina, to je kultni i povijesni klub, navijači su jako srčani.

Torino Fc - Parma Calcio
Foto: IMAGO/IMAGOSPORT

U svlačionici ga je dočekao Hrvat Nikola Vlašić, ali i još par poznatih lica.

- Poznajemo se iz mladosti, igrali smo zajedno u reprezentaciji do 21 godine. Puno mi je pomagao u početku, u prilagodbi, i kada god nešto nisam znao, pitao sam njega. Ima još dečki u svlačionici s kojima se razumijemo, to su Ardian Ismajli, koji je igrao u Hajduku, i Ivan Ilić iz Srbije, tako da se možemo razgovarati i onda je uvijek lakše

U kontaktu je s Baturinom koji puni naslovnice u Italiji nakon sjajnog gola protiv Arsenala.

- Vidjeli smo se na terenu, a s Baturinom sam više u kontaktu, maltene na dnevnoj bazi. Jako smo dobri prijatelji, nedavno smo se u Italiju zajedno vraćali avionom i imamo odličan odnos.

Torino FC v Vado FC - Friendly
Foto: IMAGO/IMAGOSPORT

Dinamo prati kad god stigne.

- Pratim svaku utakmicu koju mogu, ako nemam trening ili svoju utakmicu. Kraj sezone za mene nije bio ništa neočekivano, bio sam dio te svlačionice i vjerujem da će se sada Liga prvaka vratiti u Maksimir. Zadatak nije lak, sa Skandinavcima je uvijek bilo teško, ali vjerujem u prolaz.

Smatra da je odlazak iz Dinama bio pravovremen.

- Došlo je pravo vrijeme za to, bio sam spreman jer smatram da sam se ostvario u Dinamu. Igrao sam Ligu prvaka, sva europska natjecanja, osvajao naslove i ispunio dio sebe, da sam bio važan kotačić Dinama i zabijao važne golove, nisam bio samo prolazan. Talijansku ligu sam uvijek volio i preferirao, a kada je došao poziv Torina, Dinamo mi je izašao u susret i to je bila moja želja. Kada je završila sezona, predsjednik Boban me pozvao da dođem po svoju medalju jer sam zabio 10 golova u prošloj sezoni za Dinamo i to mi je jako lijepo sjelo. Ostali smo u dobrim odnosima i to nije bilo zbogom Dinamu, nego samo doviđenja, mislim da još nisam rekao svoju završnu riječ u Dinamu, ali nikada ne znate što nosi budućnost.

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