Kadzior: Dobio sam udarac u glavu! Moram kod liječnika...

Dinamo je u 23. kolu Hrvatske nogometne lige svladao Inter Zaprešić, a asistenciju za prvi gol imao je Sandro Kulenović, mladi napadač koji se prvi put našao u prvih 11 Dinama.

- Sretan sam što mi je trener dao priliku i nagradio me. Najvažnije je da smo uzeli tri boda, ali naravno da me veseli asistencija, međutim to i nije bitno. Momčad je bitna.

Ipak, našalio se kako je mogao imati i - drugu asistenciju:

- Žao mi je štio je Kadzior promašio šansu, imao bih dvije asistencije! Ne znam jesam li to ikada imao na utakmici...

Inter je nakon kiksa Livakovića izjednačio na 1-1, no Dinamo je u drugom dijelu ipak pokazao zašto je tu gdje je, tvrdi Kulenović:

- Dinamo je Dinamo. Pobijedili smo glatko i zaslužili.

Prokomentirao je i svoje fizičko stanje:

- Iz dana u dan se sve bolje osjećam, nisam još na 100%, ali jako sam sretan zbog ove utakmice.

Oglasio se potom i Damian Kadzior:

- Danas je bila psihički teška utakmica. Htjeli smo se oporaviti nakon Rijeke i Gorice, no opet je bilo zahtjevno. Moram reći da ove godine igramo najbolje u napadu, pa mogli smo danas zabiti pet komada... Neke greške ne smijemo raditi, no pokazujemo da možemo igrati na dobroj razini, bit ćemo samo bolji i bolji - započeo je Kadzior koji je iznudio penal, pa i zabio gol te nastavio:

- Najbitnije mi je da pobijedimo, ali da, volim zabijati golove i asistirati, to mi je posao i zbog toga sam i sretan. Šteta što Orša nije zabio penal, no imamo tri boda, to je najbitnije. Idem kod liječnika, imam kvrgu na glavi, dobio sam udarac u glavu i igrao do kraja, no moram provjeriti. Ali mislim da će sve biti u redu.

A 'dinamovac' Komnen Andrić na posudbi je u Interu, odakle je ranije prešao u Dinamo. Zabio je gol Dinamu, no nije ga htio slaviti:

- Došli smo ovdje pokazati se u najboljem mogućem svjetlu, da pokažemo da je poraz od Varaždina čista glupost i loš dan. Pokazali smo da napredujemo i čestitao bih mom Dinamu na tri boda. Nisam slavio, mislim da o tome puno ni ne treba govoriti, čisto je znak poštovanja. Ambicije? Naučiti nešto iz ove utakmice, konsolidirati se... Trebamo uzimati bodove tamo gdje je realno i gdje ih trebamo uzeti!