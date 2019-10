Meštrović: Kulešević je u našoj povijesti najuspješniji, ostaje!

Ivica Kulešević do daljnjeg ostaje trener hrvatskog nogometnog prvoligaša Osijeka, objavio je predsjednik i suvlasnik kluba Ivan Meštrović.

Kulešević je koncem rujna privremeno naslijedio Dinu Skendera koji je napustio Gradski vrt zbog loših rezultata i blijedih igara Osijeka.

Pod njegovim vodstvom klub s Gradskog vrta u tri je nastupa ostvario tri pobjede, pri čemu dvije u prvenstvu, a jednu u kupu i Meštrović mu je odlučio pružiti priliku barem do zimske stanke.

- Riječ je o čovjeku iza kojega je rad u više klubova, ne samo u našem. Zreo je i staložen sportski djelatnik, također i autoritativan. Ovoga trenutka on je statistički najučinkovitiji trener u službenim utakmicama vjerojatno i u klupskoj povijesti. Istina da je uzorak relativno mali, ali je nepobitan. Omogućio nam je mir u ovom tranzicijskom razdoblju i na tomu sam mu zahvalan.

Ipak, Meštrović je poručio kako se ne odustaje od ideje da momčad preuzme netko izvan hrvatskih granica.

- I dalje držim da bismo trebali imati prijelazno rješenje i možda bi bilo najbolje da to bude stranac. Pritom nam je važno da je to poznato ime jer time ne samo da NK Osijek ponovno stavljamo na europsku kartu s efektom koji smo imali eliminacijom velikog PSV-a. Veći broj njih smo i kontaktirali i većina ih je pristala biti trener. Kada dovodite veliko ime, stranca, relativnog početnika u trenerskoj karijeri, ali nekoga tko je, recimo, u igračkoj karijeri osvojio tri Lige prvaka, neko znanje o nogometu mora imati, pa da ih je osvojio i kao ekonom. No, pritom ulazite u određenu domenu kockanja, prvo s ugledom tog čovjeka, drugo i s rezultatima svoje momčadi jer ne znate kako će se reflektirati taj nagli prijelaz u nekom instant razdoblju. Ne želim biti brzoplet, odluka će biti moja, a imam komfor, zahvaljujući Kuleševiću, da ne moram brzati s tom odlukom.

Osijek se trenutačno nalazi na trećem mjestu Prve HNL s 19 bodova, koliko ima i Rijeka na četvrtom mjestu. Vodi Hajduk s 23 boda, dok je Dinamo drugi s bodom manje, ali "Modri" i Rijeka imaju i utakmicu manje.