Od početka tekuće sezone Zadar i Split odigrali su šest utakmica, dvije prijateljske okončane su s po jednom pobjedom na Gripama i u Višnjiku, baš kao i po dva domaća i regionalna ogleda. Šest ogleda, po tri pobjede. U sedmoj, najvažnijoj do sada, u finalu Kupa Krešimira Ćosića, slavili su Zadrani i po drugi put za redom osvojili trofej koji nosi ime njihovog legendarnog igrača.

Uoči finala i Veljko Mršić i Ivica Skelin kazali su kako se nakon šest međusobnih ogleda ove dvije momčadi toliko dobro poznaju da nema niti će biti iznenađenja. I tako je i bilo, Marić i Vranković vodili su bitku pod koševima s Onuakuom, Mavra je išao na Ukića, Luković na Bursaća, Babić na Cartera... Gotovo do samog kraja utakmice.

Split ušao bolje u utakmicu

Splićani, danas nominalno domaća momčad, jer igralo se na neutralnom terenu, ušli su u utakmicu bolje, petorka Ukić, Babić, Marčinković, Luković i Marić stigla je do početne prednosti 7-2, no Zadrani su se vrlo brzo vratili u igru i okrenuli rezultat na 12-16 i do kraja prve četvrtine zadržali tu prednost. Najbolje je utakmicu kod gostiju otvorio centar Onuaku, za kojeg žuti centri nisu imali rješenja, a kod Splita Luković, koji je zabio 10 koševa uz dvije trice.

U drugu četvrtinu gosti su ušli agresivnim pritiskom na loptu, u kome se Perković nije najbolje snašao i izgubio dvije lopte u prenošenju, pa su gosti iz kontra napada otišli na prednost od sedam koševa. No već u 17. minuti centar Zadra Onuaku zaradio je treću osobnu pogrešku, što je prisililo Veljka Mršića na promjenu plana i drugačiju rotaciju. Bez snažnog centra u reketu i uz slabu realizaciju slobodnih bacanja, prednost Zadra se do poluvremena istopila do 34-37. Iako ga šut nije služio, Luka Babić odigrao je vrlo dobro, uz četiri koša uhvatio je šest lopti, četiri puta asistirao i odradio lavovski dio posla u zaustavljanju opasnog Justina Cartera.

Zadrani iskoristili lošu obranu Splita

U drugom poluvremenu dogodilo se ono na što je Ivica Skelin najviše upozoravao svoje momke, loše branjenje pickova, nakon kojih su Zadrani ostajali sami na šutu ili su prednost nakon bloka iskoristili za laki koš, ponajprije zbog toga što su na parketu bili niži i pokretljiviji Planinić i Bursać, koji su natjerali nervoznog Marića na ranu četvrtu osobnu pogrešku. Do trećeg odmora Zadar se tricom Jordana i zakucavanjem Onuakua sa sirenom opet odvojio na +7.

No Split se nije predavao, s dvije trice i polaganjem Marka Lukovića, koji je bio bez koša u drugoj i trećoj četvrtini, opet se vraćaju u rezultatsku neizvjesnost i zaostatak od svega jednoga koša. No kad je najviše trebalo povukli su Zadrovi stranci, dvije trice Cartera i Bursaća opet su ih vratile na +7 2:40 do kraja utakmice, a nakon time outa još dvije trice potegli su Mavra i Jordano i tu je priči bio kraj. Zadar je bio za nijansu miniji i sigurniji i zasluženo na koncu slavio i nosi trofej u prvom ovogodišnjem finalu...

MVP nagradu osvojio je Chinanu Onuaku! Briljirao je stasiti centar u ovoj utakmici, zabio 16 poena s devet skokova, a Splićani u obrani jednostavno nisu imali rješenje za njega...