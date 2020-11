A na \u0161to Leo tro\u0161i svoje cente? Kako je jedan od onih koji svoj luksuz i privatni \u017eivot dr\u017ei iza zatvorenih vrata, trebalo je dobro prokopati. I tu se mo\u017ee prona\u0107i sva\u0161ta.\u00a0

Antonella i Leo s tri sina \u017eive na predivnom imanju u bogatom mjestu Castelldefels, daleko od o\u010diju javnosti. Mjesto od cca 60.000 stanovnika je 20 km sjeverno od Barcelone pa Messi ima ba\u0161 sve nadohvat ruke. Ti\u0161inu i mir, a s njegovim jurilicama mu treba 'sekundica' do treninga.

Leo je predivno imanje platio 1,8 milijuna eura, ali zato se marljivo radilo na obnavljanju. Ulo\u017eio je \u010dak \u0161est milijuna eura, dao izgraditi nogometni teren te ogromni bazen. No, nije bio zadovoljan. Njegovi susjedi su bili u lo\u0161em financijskom stanju pa su iznajmljivali sobe u svojoj ku\u0107i. A to se nije svidjelo Leu jer su turisti zavirivali u njegovo dvori\u0161te te fotografirali njega i njegovu obitelj.

Pa \u0161to onda napraviti? Prvo je dao izgraditi zid kako bi turistima uskratio\u00a0pogled,\u00a0ali to nije ba\u0161 bilo u skladu sa zakonom pa su mu susjedi zaprijetili tu\u017ebom. Ve\u0107 je bio u sudskim procesima zbog utaje poreza pa igra\u010d Barcelone nije htio prolaziti kroz iste probleme ve\u0107 je napravio ono \u0161to i rade najbogatiji sporta\u0161i na svijetu. Jednostavno je kupio susjedovu ku\u0107u i pro\u0161irio svoje imanje.\u00a0

Ako kojim slu\u010dajem nestane struje u Castelldefelsu, ima Leo rje\u0161enje. S obitelji \u0107e u\u0107i u jednu od jurilica i uputiti se u pravo remek djelo od vile koju je dizajnirao poznati arhitekt Luis Garrido. Messijeva druga ku\u0107a nalazi se 22 km od Barcelone, a napravljena je posebno prema Leovim uputama pa je tako poprimila oblik nogometne lopte. Za nju je zvijezda Barcelone izdvojila sedam milijuna eura, a pogled vrijedi milijardu eura. On se\u017ee prema planini Collserola koja je bo\u017eanstvenog izgleda.

Cristiano Ronaldo je u nekoliko gara\u017ea smjestio 19 automobila, neki od njih su pravo blago poput\u00a0Bugatti La Voiture Noire za kojeg je iske\u0161irao 16,5 milijuna eura, no ima i njegov najve\u0107i rival konja za jahanje. I to skoro pa duplo skupljeg.

Na njegovim dru\u0161tvenim profilima ne\u0107ete prona\u0107i nijednu fotografiju njegova automobila, a razo\u010darat \u0107ete se i na profilu njegove drage. Obitelj Messi ljubomorno \u010duva svoj luksuz za sebe, a njega ima na pretek. Mo\u017eda to ne biste rekli, a i te\u0161ko je po i\u010demu zaklju\u010diti, ali Leo je veliki zaljubljenik u automobile.\u00a0

Jedan od njih je\u00a0Maserati GranTurismo MC Stradale koji mo\u017ee potegnuti do 300 km/h, a do stotke iz mirovanja dolazi za 4,5 sekunde. Motor je V8, a platio ga je oko 150.000 eura.\u00a0Tu je i Range Rover Vogue, Pagani Zonda Tricolore, a jedan od dra\u017eih mu je Audi R8 kojeg je pak dobio od sponzora.\u00a0

Uz sve te ma\u0161ine, Leo se posebno di\u010di i ponosi jednim neprocjenjivim blagom. Rije\u010d je o\u00a0Ferrariju 335 S Spider Scaglietti. Ova jurilica izra\u0111ena je 1957. godine, a platio ju je nevjerojatnih 32 milijuna eura na aukciji u Parizu. Mo\u017ee juriti i do 300 km/h.

Automobil je posebno atraktivan jer se mom\u010dad Ferrarija u njemu utrkivala na presti\u017enoj utrci 24 sata Le Mansa 1957. godine, a jedan voza\u010d je odvozio najbr\u017ei krug u ovome automobilu.

Kao \u0161to i prili\u010di. Najboljem najbolje.

\u00a0

Kupio kuću od susjeda jer su bili bučni, a u garaži ima 'zvijer' koju je platio 32 milijuna eura

Leo Messi godišnje 'omasti brk' s 50 milijuna dolara. Ali samo od plaće. Kada dodate u to sponzore i reklame, cifra se godišnje penje na vrtoglavih 126 milijuna dolara...

<p>Zavirite li na njegov Instagram profil, tamo nećete pronaći fotografije njegovih vila, jahti pa čak niti automobila. Tek pokoja fotografija s ljetovanja. Sušta suprotnost današnje realnosti u kojoj sportaši svakodnevno javnosti prikazuju plodove svog rada kroz prizmu nevjerojatnog luksuza.</p><p><strong>Leo Messi</strong> (33) je samozatajan tip koji se ne želi eksponirati u javnosti, njegova supruga Antonella i on nisu poput Cristiana Ronalda i Georgine koji svakodnevno objavljuju fotografije iz svog carstva kako bi očarali javnost. Ali nije ni zvijezda Barcelone cijepljena protiv luksuza. A gdje bi bio uz toliku godišnju zaradu.</p><p>Omaleni Argentinac godišnje 'omasti brk' s 50 milijuna dolara. Ali samo od plaće. Kada dodate u to sponzore i reklame, cifra se godišnje penje na vrtoglavih 126 milijuna dolara, a vrijednost njegove imovine je procijenjena na nevjerojatnih 480 milijuna dolara!</p><p>Eto, takav je život jednog od najboljih nogometaša u povijesti. Osvajač šest Zlatnih lopti, čovjek koji je s Barcelonom osvojio 34 trofeja. Ma čovjek je čudo prirode. A čudo prirode je i ono što posjeduje. Sve je zaslužio nevjerojatnim talentom i radom, sve do posljednjeg centa.</p><p>A na što Leo troši svoje cente? Kako je jedan od onih koji svoj luksuz i privatni život drži iza zatvorenih vrata, trebalo je dobro prokopati. I tu se može pronaći svašta. </p><p>Antonella i Leo s tri sina žive na predivnom imanju u bogatom mjestu Castelldefels, daleko od očiju javnosti. Mjesto od cca 60.000 stanovnika je 20 km sjeverno od Barcelone pa Messi ima baš sve nadohvat ruke. Tišinu i mir, a s njegovim jurilicama mu treba 'sekundica' do treninga.</p><p>Leo je predivno imanje platio 1,8 milijuna eura, ali zato se marljivo radilo na obnavljanju. Uložio je čak šest milijuna eura, dao izgraditi nogometni teren te ogromni bazen. No, nije bio zadovoljan. Njegovi susjedi su bili u lošem financijskom stanju pa su iznajmljivali sobe u svojoj kući. A to se nije svidjelo Leu jer su turisti zavirivali u njegovo dvorište te fotografirali njega i njegovu obitelj.</p><p>Pa što onda napraviti? Prvo je dao izgraditi zid kako bi turistima uskratio pogled, ali to nije baš bilo u skladu sa zakonom pa su mu susjedi zaprijetili tužbom. Već je bio u sudskim procesima zbog utaje poreza pa igrač Barcelone nije htio prolaziti kroz iste probleme već je napravio ono što i rade najbogatiji sportaši na svijetu. Jednostavno je kupio susjedovu kuću i proširio svoje imanje. </p><p>Ako kojim slučajem nestane struje u Castelldefelsu, ima Leo rješenje. S obitelji će ući u jednu od jurilica i uputiti se u pravo remek djelo od vile koju je dizajnirao poznati arhitekt Luis Garrido. Messijeva druga kuća nalazi se 22 km od Barcelone, a napravljena je posebno prema Leovim uputama pa je tako poprimila oblik nogometne lopte. Za nju je zvijezda Barcelone izdvojila sedam milijuna eura, a pogled vrijedi milijardu eura. On seže prema planini Collserola koja je božanstvenog izgleda.</p><p>Cristiano Ronaldo je u nekoliko garaža smjestio 19 automobila, neki od njih su pravo blago poput <strong>Bugatti La Voiture Noire</strong> za kojeg je iskeširao 16,5 milijuna eura, no ima i njegov najveći rival konja za jahanje. I to skoro pa duplo skupljeg.</p><p>Na njegovim društvenim profilima nećete pronaći nijednu fotografiju njegova automobila, a razočarat ćete se i na profilu njegove drage. Obitelj Messi ljubomorno čuva svoj luksuz za sebe, a njega ima na pretek. Možda to ne biste rekli, a i teško je po ičemu zaključiti, ali Leo je veliki zaljubljenik u automobile. </p><p>Jedan od njih je Maserati GranTurismo MC Stradale koji može potegnuti do 300 km/h, a do stotke iz mirovanja dolazi za 4,5 sekunde. Motor je V8, a platio ga je oko 150.000 eura. Tu je i Range Rover Vogue, Pagani Zonda Tricolore, a jedan od dražih mu je Audi R8 kojeg je pak dobio od sponzora. </p><p>Uz sve te mašine, Leo se posebno diči i ponosi jednim neprocjenjivim blagom. Riječ je o Ferrariju 335 S Spider Scaglietti. Ova jurilica izrađena je 1957. godine, a platio ju je nevjerojatnih 32 milijuna eura na aukciji u Parizu. Može juriti i do 300 km/h.</p><p>Automobil je posebno atraktivan jer se momčad Ferrarija u njemu utrkivala na prestižnoj utrci 24 sata Le Mansa 1957. godine, a jedan vozač je odvozio najbrži krug u ovome automobilu.</p><p>Kao što i priliči. Najboljem najbolje.</p><p> </p>