HNS spašava klubove: Platit ćemo testove na koronu svima

Sezona u hrvatskom nogometu počinje 30. svibnja, a prije toga, prema prijedlogu Zdravstvene komisije HNS-a, klubovi bi trebali napraviti tri testiranja. Uz uobičajene dezinfekcijske mjere, klubovi bi za testiranja igrača i stožera mogli platiti i do 300.000 kuna, što je ogroman novac. Možda ne za Dinamo, Osijek, Hajduk ili Rijeku, no za Inter iz Zaprešića, Varaždin, Goricu, Istru.., to je ogroman novac.

- Inter neće plaćati testiranja jer nemamo novca - kratak i jasan bio je Branko Laljak, glavni čovjek Intera.

No, iz krovne kuće hrvatskog nogometa stižu dobre vijesti za sve klubove.

- Moguće da neće biti tri testiranja, već samo jedno, a isto tako je moguće da i ne bude testirajna. No klubovi mogu biti bezbrižni, sav trošak, ako dođe do testiranja, ići će na trošak saveza, klubovi neće morati platiti ništa - rekao je Marijan Kustić, izvršni direktor HNS-a.

Odlična je to vijest za hrvatske prvoligaše, ali i za hrvatski nogomet jer znači da klubovi mogu odahnuti i pripremati se za nastavak sezone. Plaćanje testiranja za mnoge klubove u Hrvatskoj bio bi uteg koji bi ih gurnuo duboko ispod površine. Dosta klubova i ovako teško živi, točnije, preživljava pa trošak od nekoliko stotina tisuća kuna bio bila bi im nepremostiva prepreka za nastavak natjecanja.

Srećom, HNS je izišao u susret klubovima pa ćemo svi zajedno opet uživatu u našem nogometu. Uz, testiranja, HNS je prvi u Europi predložio i uveo cjeloviti model testiranja, projekt koji se radi zbog zaštite igrača.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Predloženi model, koji kao "pilot projekt" započinje s klubovima Hrvatski Telekom Prve lige, financijski će poduprijeti Hrvatski nogometni savez. Model je posebno zanimljiv Fifi i Uefi jer predlaže prvi sustavni pristup sinkroniziranoj borbi protiv Covid-19 u nogometu, kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

- UEFA i FIFA su sjajno reagirali na predloženi model hrvatskih stručnjaka predvođenih predsjednikom Zdravstvene komisije HNS-a prof.dr. Draganom Primorcem. S ponosom ističem da smo prvi nogometni savez koji sustavno, primjenom cjelovitog modela epidemioloških mjera uključujući i genetičko testiranje, radi značajan iskorak u borbi protiv Covid-19. Mjere koje poduzimamo iznimno su važne u zaštiti zdravlja igrača i stručnih stožera, ali i prevenciji širenja SARS-CoV-2 virusa - rekao je predsjednik HNS-a Davor Šuker.