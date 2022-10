Kva kva kva, brža sam od tebe: Motociklistu je usred utrke u Australiji uletjela patka...

Najbolji svjetski motociklisti na trenutak su imali dojam da se nalaze u zoološkom vrtu, a ne na utrci. Tijekom kvalifikacija za utrku Svjetskog motociklističkog prvenstva u Australiji, razne životinje su u nekoliko navrata ušle na stazu i prekidale utrku. Prvo je stazom prošetala patka, za njom valabi pa su se pojavili i tobolčari. Možda su čuli u društvu kako su u Australiju stigli najbrži motori na svijetu pa su se htjeli okušati s njima.

Šalu na stranu, motociklisti voze brzinom preko 200 km/h, da se netko od njih sudario sa životinjom, posljedice su mogle biti ozbiljne. Upravo zbog toga su se motociklisti požalili nadležnima. Utrka se odvija na Phillip Islandu, a na tome području obitava veliki broj životinja. Ograde im ne predstavljaju neki poseban problem pa su lakoćom uskočile na stazu.

Foto: Profimedia

- Na sastanku povjerenstva za sigurnost već smo razgovarali o tome da moraju poboljšati ograde. Ako udarimo patku ili valabija, to može biti opasno. I za životinje i za nas - rekao je Suzukijev vozač Alex Rins.

Video valabija koji trčkara stazom možete pogledati OVDJE

Samo pukom srećom u petak je nesreću izbjegao Španjolac Espargaro. Tijekom kvalifikacija mu je na stazu izletio valabi u kojeg se zamalo sudario. Dok je on to prepričavao na sastanku povjerenstva za sigurnost, oni su mu se smijali. Odriješito im je odgovorio.

- Razumijem da bi to nekome moglo biti smiješno, ali to je jako važno pitanje za sigurnost. Za mene je to neprihvatljivo. Bilo je vrlo opasno. Da sam udario valabija pri brzini od 220 kilometara na sat, to je mogla biti vrlo teška nesreća - kazao je Španjolac.

Utrka Moto GP klase vozi se u nedjelju. Nadamo se samo kako su organizatori nešto naučili iz ovoga...

