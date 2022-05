Kyrgios: Puno sam se drogirao i pio, osjećao sam se bezvrijedno

Foto: Geoff Burke/REUTERS

Australski tenisač Nick Kyrgios (27) svojevremeno je bio na glasu kao jedan od najvećih svjetskih talenata, a na vrhuncu karijere bio je 13. tenisač svijeta. Ove sezone je osvojio prvi Grand Slam, Australian Open u parovima, a trenutačno je 75. na svijetu.

Kyrgios je poznat po kontroverznom ponašanju i usijanom temperamentu zbog kojeg nerijetko puni naslovnice. Obožava biti u centru pažnje, a teško da njegov meč može proći bez nekog ispada. Tako se primjerice tijekom meča na Australian Openu s Ugom Humbertom sukobio sa srpskom sutkinjom Marijanom Veljović, a meč protiv Nadala na Indian Wellsu pamtit ćemo po svađi sa sucem Carlosom Bernardesom jer je Australcu smetala publika. U pozadini te priče kriju se brojne životne poteškoće s kojima se Australac mučio, a u razgovoru za Channel 9 iznio je privatne detalje. - Ravnoteža je nešto što mi je prilično teško pronaći. Tako je to odmalena. Za mene su utakmice uvijek emocionalni vrtuljak - započeo je Kyrgios otkrivši da mu košarka pomaže riješiti taj problem. Otkrio je da se borio s depresijom te je rekao da je bio nezadovoljan načinom na koji ga publika doživljavala. - Doista se trudim i ponekad je to velika borba za mene. Ponekad se probudim spreman na sve, ponekad jednostavno ne želim izaći iz svoje sobe. Suočavam se s problemima koje imaju svi ljudi, ali sam prilično ponosan - kazao je Kyrgios pa dodao: - Zato jednostavno izađem, pognem glavu i odigram najbolje što mogu u tom trenutku. Na terenu i izvan njega - ja sam dvije različite osobe. Nije uvijek lako. Ponekad se jednostavno ne možete nositi s toliko negativnosti koja ide vama, ide u vaš mozak. Bavim se time cijelo vrijeme. U 2019. godine prolazio je kroz posebno teške trenutke. - Bilo je vrlo ozbiljno. Do te mjere da sam ozlijedio vlastitu ruku, a to nije dobro. Cijelo vrijeme sam se osjećao kao da sam izdao sve oko sebe. Smatrao sam se potpuno bezvrijednim. Koristio sam velike količine alkohola i droga, zaista sam bio izvan kontrole. Mislim da sam odgurnuo sve kojima je bilo stalo do mene, nisam komunicirao. Samo sam zašutio, ali pokušavao sam se boriti - ispričao je Australac koji danas živi drugačiji život: - Sad uopće ne pijem, ponekad uz večeru popijem čašu vina - rekao je Nick nakon čega se požalio zbog načina na koji ga ljudi doživljavaju. - Njih nije briga tko sam zapravo, tko sam kao osoba. Zanima ih samo tenisač. Ludi tenisač - zaključio je Kyrgios.