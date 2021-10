Neymar, jesi li umoran?, napisao je francuski list L'Equipe na naslovnici nakon što je napadač PSG-a izjavio da će napustiti brazilsku reprezentaciju.

Brazil je dosad osvojio pet naslova prvaka, a s Neymarom je lovio šesti na posljednja dva Mundijala. Prvi put je zaigrao za domovinu dok je još bio član Barcelone, a nedavno je s Francuzima produljio ugovor do 2025. godine.

- Mislim da će mi to biti zadnje Svjetsko prvenstvo. Vidim to kao svoje zadnje prvenstvo jer ne znam imam li i dalje dovoljno mentalne snage nositi se s nogometom. Dat ću sve od sebe da budem u dobroj formi i da osvojim prvenstvo s Brazilom te tako ostvarim najveći dječački san. Nadam se da to mogu učiniti - rekao je iskreno za DAZN Neymar prije nekoliko dana.

Bivši PSG-ov veznjak Jerome Rothen također je opleo po Neymaru koji očigledno ne planira nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026. godine kojem će domaćini biti Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.

- Neymarove izjave su užasne za PSG. Nedostaje mu hrabrosti i entuzijazma - smatra Francuz.

Brazilac je trebao biti jedan od glavnih protagonista u reprezentaciji, ali kako navodi francuski list, više je izvan terena nego na terenu zbog učestalih ozljeda i specifičnog načina života.