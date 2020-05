LA Kingsi pronašli pojačanje u karanteni: Paris je bez kluba...

Još se ukupno 189 utakmica trebalo odigrati u američkoj hokejaškoj ligi, ali pandemija korona virusa zaustavila je to sportsko natjecanje, kao i mnoga natjecanja diljem svijeta. Dok se u Europi polako dogovaraju nastavci ligaških uzbuđenja, u SAD-u će ipak još malo pričekati. No, i u takvoj su situaciji spremni na šalu.

Foto: FRED GREENSLADE/PA Images/PIXSELL

Prisjetili su se LA Kingsi srednjoškolskih dana glumice i manekenke Paris Hilton (39) u kojima je omalena Paris igrala upravo hokej. Iako bi se Hilton teško mogla vratiti na klizaljke, bila bi pravo osvježenje, ali i presedan.

😷 𝐐𝐔𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐈𝐍𝐄 𝐃𝐀𝐘 𝟒𝟖 😷



BOSS: Read a book, learn a new skill...



US: hey @NHL we're gonna need some more details on quarantine free agency rules. pic.twitter.com/WZwEcnKQ0V