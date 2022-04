LA Lakersi otpustili trenera

Zadnja utakmica sezone protiv Denvera bila je zadnja na klupi LA Lakersa i za Franka Vogela. Čovjek koji je 2020. godine odveo Lakerse do naslova odlazi nakon užasne sezone za momčad koja se trebala boriti za naslov, a nije se domogla ni play-in turnira.

Sve to, uz omjer 33-49, bilo je previše da bi Vogela zadržalo na klupi. Opravdanje teško može biti i činjenica da je trio James - Davis - Westbrook zajedno odigrao svega 21 utakmicu. Prije nego je preuzeo Lakerse 2019., Vogel je radio kao glavni trener i u Indiana Pacersima od 2011. do 2016. godine te je dva puta s njima izborio finale Istoka (2013., 2014.), a oba je puta gubio od Miami Heata s Jamesom u sastavu, da bi od 2016. do 2018. godine imao dvije neuspješne sezone u Orlando Magicu.

Lakersi će sada u potragu za novim trenerom, ali uz to će biti potrebna i rekonstrukcija momčadi.