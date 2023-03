Lakersi umirovili dres velikog Gasola: Visjet će uz Kobejev

Pau Gasol (40) i Kobe Bryant bili su kao braća. Na terenu su funkcionirali fantastično, a izvan terena bili nerazdvojni. Sve je rezultiralo s dva naslova NBA lige u šest godina (2008. - 2014.) zajedničkog igranja te prijateljstvom do kraja života. Nažalost, to veliko prijateljstvo tragično je prekinula nesreća helikoptera prije tri godine, no Kobejeva ostavština živjet će vječno, a dresovi dvojice prijatelja sjajit će jedan pored drugoga pod snobovima legendarnog Staples Centra.

Los Angeles Lakersi su na poluvremenu utakmice protiv Memphisa umirovili dres legendarnog Španjolca Paula Gasola. Simbolično, njegov broj 16. visjet će pored Kobejeve 24. Najveća počast koju ti jedan klub može odati, što je priznanje kakav igrač je bio Gasol. Među besmrtne u Staples Centru ispratili su ga njegova obitelj i Vanessa Bryant. Zanimljivo, legendarni Kobe je ovaj trenutak predvidio još prije pet godina. Nažalost, nije ga doživio, ali ne sumnjamo kako ga je ponosno gledao s nebeskih visina.

- Nema sumnje da će njegov dres visjeti pod krovom odmah uz moj. Realno, ne bih osvojio ta dva prvenstva bez Paua, grad Los Angeles nema ta dva naslova bez Paua Gasola. Svi to znaju i veselim se danu kad će održati govor na sredini terena, pred navijačima koji su ga godinama podržavali. Bit će to sjajna večer - rekao je Bryant na snimci koju su organizatori pustili tijekom ceremonije.

Gasol se rasplakao

Ponosni Gasol zahvalio se svima koji su mu pomogli u karijeri, a veliko priznanje odao je i svome najdražem suigraču i najboljem prijatelju Kobeju.

- Tako mi nedostaje, kao i mnogima. Volim ga i želio bih da je ovdje s Gigi, mislim da bi bio ponosan. Definitivno me inspirirao i pokazao mi što trebam raditi da bih bio najbolji igrač koji mogu biti - radnu etiku, posvećenost, mentalni sklop - i izazivao me da budem bolji. A ja sam to prihvatio i išao daleko koliko je on želio - rekao je Gasol. Krenulo je vrtlog emocija u njemu, suze je bilo teško zadržati.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Pau je karijeru započeo u Barceloni za koju je debitirao u sezoni 1998/1999 kada je skupio tri nastupa, a već sljedeće godine bio je bitan član katalonske momčadi. Osvojio je dva domaća prvenstva i jedan Kup, skupio ukupno 108 nastupa i zadržao se sve do 2001. godine kada je otišao u NBA ligu.

Kada mu je bila 21 godina, Memphis Grizzliesi su ga izabrali kao trećeg picka na NBA Draftu. Tamo je igrao sve do 2008. godine kada je otišao u Lakerse gdje je surađivao s Kobejem. Zajedno su osvojili dva naslova, 2009. godine i 2010., a osim što su se sjajno razumijevali na terenu, postali su veliki prijatelji za cijeli život.

Godine 2014. otišao je u Chicago gdje se zadržao do 2016., pa je tri godine igrao pod palicom velikog Gregga Popovicha u Spursima. U posljednji klub u bogatoj NBA karijeri stigao je 2019. godine, a za Milwaukee Buckse odigrao je tek tri utakmice. Umirovio se prije dvije godine u dresu najdraže mu Barcelone. U NBA karijeri odigrao je 1226 utakmica uz prosjek od 17 koševa i devet skokova po utakmici.

Najčitaniji članci